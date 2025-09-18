Real Madrid y Atlético jugarán la fase de grupos de la Champions femenina

El Real Madrid y el Atlético acompañarán al Barcelona en la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina tras haber superado este jueves sus eliminatorias, ante el Eintracht Fráncfort y el Hacken.

Las rojiblancas firmaron en casa una remontada épica al vencer 2-1 al Hacken en la vuelta de la tercera ronda de clasificación gracias a un gol de Luany en el último suspiro (90+9) y a un tanto decisivo de Synne Jensen en la prórroga, superando a su rival sueco el marcador global de la eliminatoria (3-2).

También como local, menos dificultades tuvo el Real Madrid, que se impuso 3-0 al Eintracht Fráncfort para un total de 5-1 en la eliminatoria, con una gran actuación de la colombiana Linda Caicedo, asistente y goleadora.

El Atlético regresa a la Liga de Campeones tras cinco años de ausencia y el Real Madrid está en la fase de grupos por quinto curso consecutivo.

España tendrá tres representantes por primera vez y el sorteo de la fase de grupos se celebrará el viernes a las 12:00 (10:00 GMT).

Defenderá título el Arsenal, tras arrebatárselo al Barcelona, campeón en 2024, en una final que ganó 1-0 en Lisboa.

pm/iga