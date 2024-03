Real Madrid y FC Barcelona encaran la recta decisiva con Clásico y el futuro en Champions en juego

Real Madrid y FC Barcelona, tras el último parón internacional de la temporada, encaran ahora la recta final y decisiva del curso con el título de Liga y el futuro continental en juego, para lo que deben recorrer un camino marcado por el inminente Clásico en el Santiago Bernabéu, justo después de haber completado sus respectivas eliminatorias de cuartos de final de Champions, en un calendario exigente para ambos candidatos.

Después de casi dos semanas sin fútbol de Primera División, la máxima competición nacional vuelve a escena este fin de semana con la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Nueve jornadas para el final del torneo doméstico, que espera campeón, con los madridistas, en lo más alto con 72 puntos, defendiendo su ventaja de 8 unidades sobre los azulgranas, obligados a no pinchar y a conquistar el Bernabéu para mantener vivas sus opciones.

Y es que ese duelo directo en Chamartín del próximo 21 de abril (21.00 horas) podría ser definitivo para poner nombre al campeón, aunque no es el único compromiso de nivel para ambos equipos. El líder tiene por delante seis encuentros decisivos en el próximo mes. El primero, un competitivo duelo en el feudo madridista ante un Athletic Club en plena batalla por la última plaza a la Champions, aunque quizá pensando en la final de Copa del Rey del próximo 6 de abril.

Así, los blancos tendrán más de una semana de descanso hasta la ida de los cuartos de la Liga de Campeones, el martes 9 de abril (21.00) también en el Bernabéu, frente al poderoso Manchester City, vigente campeón continental y gran favorito para seguir en el trono europeo. Un encuentro vital en el que los de Carlo Ancelotti deben dar la talla para llevar abierto el cruce a Inglaterra, con la vuelta en el Etihad el miércoles 17 de abril (21.00), un partido definitivo para la continuidad en la competición.

En medio de la compleja eliminatoria, el 13 de abril (18.30), el Real Madrid deberá acudir al Mallorca Son Moix, un feudo en el que solo ha ganado en una de sus últimas tres visitas. Y no parece el mejor escenario para dejarse puntos, ya que será el partido doméstico previo al Clásico ya mencionado, al que desean llegar, al menos, con esos ocho puntos de colchón.

La serie de seis encuentros de un nivel alto se cerrará el 27-28 de abril en el Real Arena, ante una Real Sociedad que se fue al parón más sana gracias a dos buenas victorias, y que peleará hasta el final por estar en puestos europeos. Sin embargo, apenas tendría tiempo para recuperarse del esfuerzo de los últimos 30 días, ya que unas hipotéticas semifinales de Champions arrancarían con la ida el 30 de abril o el 1 de mayo, con el Bayern de Múnich o el Arsenal como potenciales rivales.

Tras esto, los blancos reciben a un Cádiz en apuros y a un Alavés seguramente desahogado en zona de nadie, además de enfrentarse como visitante al Granada y al Villarreal, actualmente en un mejor estado de forma que le hace peligroso en casa, también con la hipotética vuelta de semifinales el 7-8 de mayo. Justo antes de cerrar su temporada doméstica en el Santiago Bernabéu con un duelo intenso frente a un Real Betis que, como el 'Submarino', se podría estar jugando su presencia en Europa para la próxima temporada.

El barça también tiene visita importante a girona

En el caso del FC Barcelona, los encuentros de Liga que coinciden con la eliminatoria continental parecen algo más asequibles. El retorno a la competición tras el parón será dulce, en Montjuïc ante la UD Las Palmas, este sábado (21.00). Después, diez días para preparar la ida de cuartos frente al PSG, el 10 de abril en París, un duelo de exigencia máxima que marcará el camino continental de los azulgranas, en esta ronda cuatro años después.

Antes del segundo asalto ante los galos, esta vez en Barcelona el 16 de abril, los de Xavi Hernández deberán visitar el 13 de abril al Cádiz, ahora en puestos de descenso. Un escenario en el que solo suman dos derrotas en diez enfrentamientos, y donde no pueden pinchar si quieren llegar con vigor y confianza al Clásico del 21 de abril, su última 'bala' para luchar de verdad por revalidar el título.

No obstante, la carrera por el trofeo no acaba ahí para la entidad catalana, que recibe el 28 de abril al Valencia, antes de una posible ida de semifinales de Champions (30 de abril o 1 de mayo). LaLiga no dará tregua en esa hipotética lucha --ante el Atlético o el Borussia Dortmund-- por un puesto en la final, porque el 5 de mayo --antes de la vuelta-- visitará a un Girona, de momento principal rival por la segunda plaza y el título, y que ya le ganó (2-4) en Montjuïc.

La recta definitiva del campeonato doméstico integra para el Barça los duelos como local ante Real Sociedad (12 de mayo) y Rayo Vallecano (19), mientras que también deberá visitar a la UD Almería (15) --posiblemente ya descendida-- y al Sevilla (26), su último compromiso de Liga.

Finalmente, el Girona también entra en la ecuación, aunque ahora con menos opciones por su puntuación --son terceros con 62 puntos--, por el título. Sin competición europea, además de recibir al Barça, los gironís vuelven a la dinámica de LaLiga con la visita del Betis (31 de marzo), aunque también actuará como local frente a Cádiz (20 de abril), Villarreal (15) y Granada (26).

Parece mucho más difícil los retos como visitante de aquí al final de temporada, con visitas al Cívitas Metropolitano (13 de abril), al Estadio de Gran Canaria (28), a Mendizorrotza (12 de mayo) y a Mestalla (19).