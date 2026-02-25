Real Madrid y PSG siguen adelante en Champions, la Juventus roza el milagro

El Real Madrid y el defensor del título PSG evitaron cualquier sorpresa y se clasificaron este miércoles para los octavos de final de la Liga de Campeones, superando un playoff de repesca en el que la histórica Juventus quedó eliminada ante el Galatasaray

El fútbol italiano, ya dolorido desde el martes por la eliminación del Inter de Milán ante el Bodo/Glimt noruego, evitó el desastre absoluto gracias a la gran remontada del Atalanta ante el Borussia Dortmund, con una goleada 4-1 sellada en el descuento final para dar la vuelta al 2-0 adverso que traía de la ida

Con los playoffs decididos entre martes y miércoles, los ocho supervivientes se unen a las ocho formaciones que acabaron en el Top 8 de la fase regular de la Champions, para el sorteo del viernes en Nyon (Suiza), en las instalaciones de la UEFA

- Vinícius, omnipresente -

Vinícius Jr fue el protagonista absoluto de la eliminatoria que el Real Madrid ganó al Benfica

El brasileño selló este miércoles el triunfo 2-1 de los blancos, con un tanto en el minuto 80, una semana después de haber dado la victoria a los suyos por 1-0 en la ida en Lisboa, en un partido donde denunció insultos racistas por parte del jugador argentino Gianluca Prestianni

Vini terminó bailando con el bailarín del córner en su celebración de este miércoles, para dar el triunfo en un partido donde Rafa Silva (14') había adelantado al Benfica en el Bernabéu y donde el francés Aurélien Tchouaméni (16') había igualado poco después

Sin Kylian Mbappé, que descansa para recuperarse de un problema físico, el Real Madrid acusó falta de pegada pero cumplió la misión, en un partido donde su defensa Raúl Asencio sufrió un fuerte golpe y tuvo que ser evacuado en camilla

- El campeón sufre -

El campeón PSG pasó con susto a los octavos. En un duelo 100% Ligue 1, los parisinos solo pudieron empatar 2-2 en la vuelta ante un correoso Mónaco, al que superaron 3-2 en la ida, después de que el equipo del Principado se hubiera adelantado 2-0

La eliminatoria ha sido por lo tanto muy laboriosa para el defensor del título europeo, que este miércoles vio incluso cómo el Mónaco se adelantaba al borde del descanso en el Parque de los Príncipes, por medio de Maghnes Akliouche (45')

La expulsión de Mamadou Coulibaly en el 58' dejó mermado al Mónaco y el PSG aprovechó para remontar gracias al brasileño Marquinhos (60') y al georgiano Khvicha Kvaratskhelia (66'), aunque el Mónaco puso el 2-2 en el descuento, por medio de Jordan Teze (90+1), y quedó a solo un tanto de forzar la prórroga

- Italia, cara y cruz -

El Calcio tuvo un día de sentimientos encontrados

Después del doloroso adiós del Inter ante el Bodo/Glimt, el Atalanta dio una alegría al país al golear 4-1 al Borussia Dortmund, que desaprovechó así la renta de 2-0 que traía de la ida

El gol de la clasificación llegó además de penal en el descuento (90+8') gracias al serbio Lazar Samardzic

También obligada a remontar estaba la Juventus, que había caído 5-2 en la ida ante el Galatasaray turco, y los turineses estuvieron cerca de la hazaña (3-2 en la prórroga)

Jugando con diez hombres desde el inicio de la segunda mitad, la Juve consiguió terminar los noventa minutos reglamentarios con una ventaja de 3-0, con la que forzó de manera épica la prórroga, pero tras tanto nadar contracorriente terminó muriendo en la orilla: el Galatasaray decidió en ella, con los tantos del nigeriano Victor Osimhen (105+2') y Baris Alper Yilmaz (119')

Por segundo año seguido, la Juventus queda apeada en esta ronda de playoff y el Atalanta será el único club italiano en los octavos del gran torneo europeo