Real Sociedad elimina a Athletic y será rival del Atlético en final de Copa del Rey

La Real Sociedad terminó el trabajo que había empezado con su victoria de la ida y se clasificó a la final de la Copa del Rey al ganar de nuevo 1-0 ante el Athletic de Bilbao, esta vez en casa, el miércoles en el choque de vuelta de su semifinal del torneo del KO.

El equipo de San Sebastián será por lo tanto el rival del Atlético de Madrid el 18 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla.

El equipo colchonero se clasificó el martes pese a perder 3-0 en su visita al FC Barcelona, al que había derrotado en la ida por 4-0.