Real Sociedad ficha a Carlos Soler y a Yangel Herrera
La Real Sociedad anunció este lunes los fichajes de dos mediocentros, el español Carlos Soler y el v
La Real Sociedad anunció este lunes los fichajes de dos mediocentros, el español Carlos Soler y el venezolano Yangel Herrera, ambos hasta 2030.
El club vasco alcanzó un acuerdo con el París Saint-Germain para sumar a sus filas a Soler, "un centrocampista derecho que puede ocupar distintas posiciones en el centro del campo", señaló en un comunicado.
"Desde niño en la cantera del Valencia CF, Soler fue subiendo peldaños hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2016-2017, precisamente en Anoeta (el estadio de la Real Sociedad)", añadió la nota.
Soler estuvo hasta 2022 en el Valencia, con el que fue campeón de la Copa del Rey en 2019, antes de poner rumbo a la capital francesa.
Tras dos temporadas en el cuadro galo con un balance principalmente de dos títulos en la Ligue 1, el jugador fue cedido al West Ham inglés el pasado curso.
Internacional absoluto con España, "el valencianista llega para aportar su calidad y versatilidad al centro del campo", subrayó la entidad vasca.
Antes, la Real Sociedad anunció el fichaje de Herrera tras cerrar un acuerdo con el Girona, para reforzar la medular.
El sudamericano de 27 años fichó en 2017 por el Manchester City, que lo cedió entre otros al Granada, el Espanyol y otra vez al Girona, club que finalmente se hizo con sus derechos.
rsc/dr
