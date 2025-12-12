Real Sociedad sigue sin reaccionar y pierde 2-1 ante Girona
La Real Sociedad encajó este viernes su tercera derrota consecutiva en LaLiga, la octava en 16 jornadas, al perder 2-1 en su cancha ante el Girona.
Pese a haberse adelantado poco antes del descanso con un gol del portugués Gonçalo Guedes (35'), los visitantes dieron vuelta al marcador en la recta final del partido.
En apenas ocho minutos, el ucraniano Viktor Tsygankov anotó un doblete (76', 84') que saca provisionalmente al club catalán de los puestos de descenso (17º, 15 puntos).
La Real Sociedad ocupa por su parte la 14ª posición con 16 puntos, solo dos más que el Mallorca (18º), primero de los equipos en puestos de descenso.
