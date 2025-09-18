Reales anotan cuatro en el octavo y rompen racha de diez victorias de Seattle

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Adam Frazier conectó el miércoles por la noche un jonrón de dos carreras en la octava entrada que puso a los Reales de Kansas City por delante para vencer 7-5 a Seattle, rompiendo la racha de diez victorias consecutivas de los Marineros.

El venezolano Eugenio Suárez rompió una mala racha de 0 de 32 con cuatro hits, dos carreras impulsadas y dos anotadas para Seattle que, con la victoria de Houston, cayó medio juego detrás de los Astros en la División Oeste de la Liga Americana.

Lucas Erceg (8-4) se llevó la victoria a pesar de ceder la ventaja con el jonrón de J.P. Crawford en la octava. El dominicano Carlos Estévez permitió una carrera en la novena entrada, pero consiguió su salvamento número 40, el mejor de la MLB.

Matt Brash de Seattle (1-3) permitió cuatro carreras y cuatro hits en dos tercios de entrada.

Cole Ragans permitió dos carreras con un hit en tres 2/tres entradas. Ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas.

Bryce Miller de Seattle permitió tres carreras con ocho hits en cinco entradas.

El venezolano Salvador Pérez abrió el marcador en la primera entrada con un jonrón de tres carreras de 435 pies al jardín central.

Por los Reales, el venezolano Maikel Garcia.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-1 y Jorge Polanco de 3-0 con una anotada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.