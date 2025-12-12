Reales y el tercera base Maikel García acuerdan contrato de 5 años, según fuente de AP

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El tercera base venezolano Maikel García y los Reales de Kansas City han acordado un contrato de cinco años que incluye una opción del club para una sexta temporada, informó el viernes a LA NACION una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el contrato está pendiente del reconocimiento médico. No se disponía de los términos financieros, pero se espera que el acuerdo sea lucrativo para el All-Star, que sería elegible para arbitraje por primera vez en 2026.

El acuerdo esencialmente compra sus años de arbitraje y potencialmente sus primeros dos años de agencia libre.

El jugador de 25 años viene de una temporada destacada tanto en el campo, donde ganó su primer Guante de Oro jugando junto al campocorto All-Star Bobby Witt Jr., como en el plato, donde bateó para .286 con un récord personal de 16 jonrones y 74 carreras impulsadas.

Aunque los Reales han dado prioridad conseguir ayuda en los jardines en la temporada baja —acordaron un contrato de $5,25 millones con Lane Thomas el jueves— también querían asegurarse de mantener a sus pilares de la franquicia. Eso comenzó con la renovación del contrato del receptor venezolano Salvador Pérez por $25 millones y dos años en noviembre, y ahora atan a García al menos hasta la temporada 2030.

También es capaz de jugar como campocorto y segunda base, e incluso García experimentó defendiendo en los jardines la temporada pasada.

Al mantenerlo en el equipo, los Reales también consolidan el que ha sido uno de los mejores grupos de infielders en las mayores. Witt viene de su segunda aparición consecutiva en un Juego de Estrellas y un Guante de Oro, Pérez acumula nueve selecciones All-Star en nueve ocasiones y cinco Guantes de Oro, el primera base Vinnie Pasquantino acaba de tener la mejor temporada de su carrera de cuatro años en las grandes ligas, bateando para .264 con 32 jonrones y 113 carreras impulsadas.

Esto también sigue una tendencia de los Royals de retener a sus propios jugadores. Cada uno de esos cuatro jugadores fue firmado y desarrollado por Kansas City.

Los Reales no lograron clasificarse a los playoffs la temporada pasada, pero terminaron 82-80, la primera vez que han tenido años consecutivos con balance positivo de victorias y derrotas desde que fueron a Series Mundiales consecutivas en 2014 y 2015. Y con un talentoso cuerpo de lanzadores intacto, y jóvenes jugadores de posición en ascenso, hay optimismo de que Kansas City pueda repetir en la postemporada en 2026.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes