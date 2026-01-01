Realeza: Camila, "de adolescente, fui agredida en un tren"

Era la década de 1960, Camila era una niña, y en el programa “Today Program” de BBC Radio 4, la reina relató el episodio, recordando que estaba en un tren, leyendo un libro, cuando "un chico —un hombre— me atacó", dijo. Explicó que reaccionó y sintió "ira", sintiéndose "muy furiosa", dijo. Al bajar del tren y ver a su madre, esta le preguntó: "¿Por qué tienes los pelos de punta?" y "¿por qué te falta un botón del abrigo?", dado el estado de agitación evidente de la muchacha.

El incidente nunca había salido a la luz, pero Camilla dijo que decidió hablar porque la violencia doméstica ha sido un tema tabú durante tanto tiempo que la mayoría de la gente no se da cuenta de la gravedad de la situación, explicó. "Pensé, bueno, si tuviera un pequeño púlpito donde estar, me gustaría subirme a él", dijo. "Y no hay mucho que pueda hacer aparte de hablar con la gente". (ANSA).