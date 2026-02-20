Realeza: Conmoción en monarquía británica tras arresto de Andrés

El miembro caído en desgracia de la realeza fue "puesto en libertad bajo investigación" la noche del jueves. Se cree que la policía continuaba el viernes los registros en su antigua residencia en el complejo real de Windsor, al oeste de Londres.

En un giro sensacional dentro de las pesquisas por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, Andrés pasó alrededor de 11 horas bajo custodia tras ser detenido bajo sospecha de conducta indebida.

Agentes irrumpieron a primera hora del jueves en su residencia de Sandringham, en el este de Inglaterra, y lo trasladaron a una comisaría cercana, al tiempo que registraban también su antigua vivienda en Windsor.

El rey Charles III reaccionó con rapidez y emitió un inusual comunicado firmado personalmente, en el que insistió en que "la ley debe seguir su curso" y reiteró que el Buckingham Palace respaldará la investigación policial.

Casi todos los periódicos británicos llevaron el viernes en portada una fotografía del príncipe, abandonando la comisaría en un vehículo, con semblante demacrado y mirada perdida.

"Caída", tituló el Daily Mail. El tabloide The Sun señaló que, como cualquier detenido, Andrés habría sido sometido a una toma de muestras de ADN mediante saliva, además del registro de huellas dactilares y fotografía policial.

La jornada de alto voltaje en Reino Unido tuvo repercusión mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la situación de "muy triste". "Es muy malo para la familia real", dijo ante la prensa.

El arresto de Andrés se produce tras revelaciones recientes de que, cuando se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido —cargo que ocupó desde 2001—, habría enviado a Epstein documentos potencialmente confidenciales.

En un correo electrónico de noviembre de 2010, el expríncipe parecía compartir con el financiero informes sobre visitas oficiales a varios países asiáticos.

Epstein había sido condenado en Estados Unidos en 2008 por captar a una menor para prostitución. Las directrices oficiales establecen que los enviados comerciales deben mantener la confidencialidad sobre información sensible de carácter comercial o político relacionada con sus misiones oficiales.

La humillante jornada bajo custodia del ex príncipe, que coincidió con su cumpleaños número 66, representa el episodio más dramático hasta ahora en su prolongada caída en desgracia.

El año pasado, el rey Carlos III despojó a su hermano de sus títulos y le ordenó abandonar su mansión en Windsor, aunque Andrés continúa siendo el octavo en la línea de sucesión al trono.

La decisión se produjo después de que una de las acusadoras de Epstein, Virginia Giuffre, relatara en sus memorias póstumas detalles impactantes de presuntos encuentros sexuales con Andrés, asegurando que fue víctima de trata en tres ocasiones, dos de ellas cuando tenía 17 años.

Andrés ha negado previamente cualquier conducta indebida en su relación con Epstein. En 2022 llegó a un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos con Giuffre, sin admitir responsabilidad.

El jueves, Carlos III intentó proyectar normalidad institucional al cumplir con varios compromisos públicos, entre ellos la inauguración de la Semana de la Moda de Londres. Sin embargo, analistas coincidieron en que la monarquía enfrenta su crisis más grave en décadas.

La historiadora real Anna Whitelock afirmó que se trata del primer arresto de un miembro de la familia real británica en siglos, posiblemente desde la rendición del rey Charles I of England ante el ejército escocés en 1646.

"Por lo general se impone el 'mantener la calma y seguir adelante', pero en estas circunstancias será muy difícil", señaló.

La investigación por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público se produce después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgara en enero millones de documentos relacionados con el caso Epstein. El delito podría acarrear cadena perpetua, según la Fiscalía de la Corona.

Al menos nueve cuerpos policiales del Reino Unido han confirmado que evalúan denuncias derivadas de los archivos de Epstein, muchas de ellas vinculadas a Andrés. (ANSA).