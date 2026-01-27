Realeza: el príncipe Andrés, "es un hombre deprimido", según la prensa

Sin embargo, su familia inmediata —en concreto, sus hijas Beatriz y Eugenia— no parece haberlo abandonado en absoluto. Confirmando esto, y contradiciendo los rumores que difundieron algunos tabloides en los últimos días, se filtran imágenes en las últimas horas que lo muestran en compañía de ambas.

Las más recientes lo muestran con su hija mayor, Beatriz, esposa del promotor inmobiliario londinense y aristócrata italiano Edoardo Mapelli Mozzi, durante un paseo a caballo por Windsor Park.

La visita de su segunda hija, Eugenia, aparentemente se remonta a hace un par de semanas, según la página web de radio LBC. Estas son señales de una relación padre-hija que no se ha abandonado, más allá de la vergüenza que el caso Epstein sigue generando sobre la monarquía y las propias princesas de York: ambos siguen activos en funciones oficiales junto al rey Carlos III y el príncipe Guillermo, heredero al trono, a diferencia de su padre y su madre, Sarah Ferguson.

Se espera que el ex duque de York, considerado en su día el hijo predilecto de la reina Isabel II, se mude el próximo mes de Royal Lodge, la imponente residencia real junto al castillo de Windsor, de la que fue desalojado por su hermano, la soberana, a una residencia "privada" menos opulenta y más remota que le fue asignada cerca de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra.

La residencia se encuentra actualmente en proceso de renovación, y se espera que se mude antes de su 66.º cumpleaños, previsto para el 19 de febrero. (ANSA).