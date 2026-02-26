Realeza: El regreso de Harry y Meghan con los niños de Gaza en Jordania

"Una cálida bienvenida, como lo demuestran las impactantes imágenes, muy alejadas de la vergUenza y la crisis que azota al resto de la Casa de Windsor, es el contexto -reconocido incluso por algunos de los medios británicos más hostiles- para el regreso a la luz pública de la pareja.

Un regreso marcado por el compromiso diplomático y caritativo, que concluyó con una visita de dos días a Jordania como parte de una misión promovida conjuntamente por la Casa Real de Amán y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la aprobación del propio cuerpo diplomático británico.

Estuvo marcado por emotivos encuentros con niños enfermos y refugiados, tanto sirios como palestinos, en particular los de la Franja de Gaza, devastada por dos años de incursiones militares israelíes.

La visita -el primer compromiso internacional de los Sussex como pareja en 18 meses- simplemente pasó por alto el drama emocional que afecta a la monarquía en el Reino Unido.

Tuvo repercusiones embarazosas para los altos mandos de la dinastía -desde el padre de Harry, el rey Carlos III, hasta su hermano mayor y heredero al trono, Guillermo- debido a los últimos acontecimientos en torno a la participación del ex príncipe Andrés en el sórdido expediente de sus antiguas asociaciones con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein, que culminó hace una semana con la sensacional detención policial durante 12 horas del tercer hijo de Isabel II.

Según informes locales, el escándalo no tuvo ningún impacto en el viaje a Medio Oriente del príncipe rebelde y su esposa, quienes sufrieron una ruptura traumática con la Familia Real en 2020, que culminó con su traslado a Estados Unidos.

La pareja organizó una mesa redonda con nada menos que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y asistió a eventos de recaudación de fondos.

Sobre todo, se reunieron con numerosos niños, en lugares como el campo de refugiados de Zaatari, al norte de Amán. Allí, ambos asistieron a espectáculos de música tradicional árabe interpretados por los niños, y Meghan incluso jugó a la pelota, entre sonrisas y aplausos, durante un partido de fútbol en una soleada cancha de tierra.

También prometieron apoyar, a través de su fundación, proyectos de la OMS para la salud mental de jóvenes refugiados y la ONG World Central Kitchen. (ANSA).