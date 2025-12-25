Realeza: El Rey Carlos III apela a la reconciliación en su discurso navideño

Lo informó el diario The Guardian.

El monarca citó el espíritu de la generación de la Segunda Guerra Mundial, que se unió para afrontar el desafío que se les presentaba, demostrando cualidades que, según él, dieron forma tanto al Reino Unido como a la Commonwealth.

"El final de la Segunda Guerra Mundial es recordado cada vez por menos personas con el paso de los años. Pero la valentía y el sacrificio de nuestros militares, hombres y mujeres, y la forma en que las comunidades se unieron ante un desafío tan grande, transmiten un mensaje atemporal para todos nosotros", afirmó. (ANSA).

"Al oír hablar de divisiones, tanto en el país como en el extranjero, estos son los valores que nunca debemos perder de vista", agregó. (ANSA).