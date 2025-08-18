Realeza: Hijo de princesa noruega acusado de 4 violaciones

Además de las cuatro violaciones, Marius Borg Hoiby está acusado de malos tratos por parte de su novia, actos de violencia, privación de libertad y filmación y grabación de vídeo sin consentimiento, explicó la Fiscal General, Sturla Henriksbo, en rueda de prensa.

"La pena máxima por los delitos mencionados en el escrito de acusación es de hasta 10 años de prisión", declaró. "Se trata de delitos muy graves que pueden dejar cicatrices indelebles y destruir vidas", enfatizó la fiscal.

Hoiby, nacido en una relación anterior al matrimonio de su madre, Mette-Marit, con el príncipe heredero Haakon, fue arrestado el 4 de agosto de 2024 acusado de agredir a su pareja.

Estos hechos dieron lugar a nuevas revelaciones y denuncias de numerosas víctimas.

Además de cuatro cargos de violación, los cargos incluyen violencia doméstica contra una expareja y varios cargos de violencia, alteración del orden público, vandalismo y violación de órdenes de alejamiento contra otra expareja.

También está acusado de filmar los genitales de varias mujeres sin su conocimiento ni consentimiento.

"El hecho de que Marius Borg Hoiby sea miembro de la familia real no debería, por supuesto, significar que deba ser tratado con mayor ligereza o severidad que si otros hubieran cometido actos similares", enfatizó la fiscal Henriksbo.

Las cuatro violaciones por las que se acusa a Hoiby supuestamente ocurrieron en 2018, 2023 y 2024, la última después de que comenzara la investigación policial. El heredero de la corona ya admitió haber cometido agresión y vandalismo en el incidente de agosto de 2024 por el que fue arrestado.

En una declaración pública, 10 días después de su arresto, afirmó haber actuado "bajo los efectos del alcohol y la cocaína tras una discusión", tras haber sufrido "problemas mentales" y haber luchado "durante mucho tiempo contra el abuso de sustancias".

Hoiby saltó a la fama a los cuatro años cuando su madre se casó con el príncipe heredero de Noruega, con quien tuvo dos hijos más. Fue criado por la pareja real junto a sus hermanastros, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, de 21 y 19 años.

A diferencia de ellos, sin embargo, no tiene un cargo público oficial. (ANSA).