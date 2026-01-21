Realeza: la arremetida de Harry contra los tabloides, "destruyeron la vida de Meghan"

"Siguen persiguiéndome y convirtieron la vida de mi esposa en un infierno absoluto", declaró el segundo hijo del rey Carlos III al finalizar su declaración en la Alta Corte de Londres, en la batalla legal que inició junto a otras celebridades -como Elton John, Sadie Frost o Liz Hurley- contra el grupo editorial del Daily Mail (Associated Newspapers Limited) por las presuntas graves interceptaciones ilegales que sufrió durante años, incluso mediante el uso de investigadores privados y micrófonos espías.

En su acusación contra los tabloides -algunos de los cuales, como los del grupo Sun y del Mirror, ya han salido derrotados en demandas previas presentadas por el duque de Sussex- habló de un "acoso" sistemático contra su esposa, de "feroces y persistentes ataques", además de "molestias y artículos intrusivos, a veces racistas".

Sin embargo, esta vez Harry presentó su lucha como una batalla por la civilización en defensa del derecho a la privacidad, con un compromiso llevado a cabo en "interés público", y también en nombre de las "miles de personas" víctimas de la "avaricia" exhibida por los periódicos en la obtención de información por cualquier medio.

Subrayó lo "desagradable" que es pensar que cualquier figura pública no tiene derecho a una vida privada debido a las intrusiones de los tabloides.

"Después de la muerte de mi madre en 1997, cuando tenía 12 años, y el trato que recibió de la prensa, siempre he tenido una relación difícil con ellos", enfatizó Harry, refiriéndose a los abusos sufridos por la princesa Diana hasta la noche en que perdió la vida en el accidente automovilístico en París.

De esta manera, el príncipe testificó ante el tribunal por segunda vez, después de una acción legal ganada hace tres años contra el grupo Mirror, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real en declarar en la corte en más de un siglo.

Sin embargo, mantuvo un perfil más bajo para no crear más embarrados a la familia Windsor en un tema delicado y sobre todo para evitar fricciones en el proceso de reconciliación centrado en el acercamiento con el soberano, aunque no se espera un encuentro con su padre, Carlos III, durante la visita del duque, que ha estado en el Reino Unido durante tres días.

Se limitó a recordar que fue "condicionado" por los Windsor, cuando aún era un miembro activo de la familia real, a aceptar la regla de "nunca quejarse, nunca explicar", lo que le impidió durante mucho tiempo defenderse de las invasiones a su privacidad por parte de la prensa.

Esta regla dejó de aplicarse después de su ruptura con la familia real en 2020 y su posterior mudanza a Estados Unidos con su esposa Meghan, quien, a su vez, ha quedado cada vez más expuesta al fuego de los tabloides.

Durante el interrogatorio, Harry negó haber compartido información de manera oficiosa con una periodista del Mail on Sunday, Charlotte Griffiths. También rechazó la acusación de haber creado un perfil falso de Facebook llamado "Mr. Mischief" para contactar a la reportera, la cual, según el abogado del Mail, Anthony White, estaba "bien integrada" en los "círculos sociales" del príncipe.

La estrategia de defensa se centra en probar que la información detrás de los artículos criticados no se obtuvo mediante medios ilícitos y, en algunos casos, también busca invocar una caducidad para el inicio de una demanda civil.

Mientras tanto, Harry y los otros demandantes piden esencialmente a Associated Newspapers Limited "solo disculpas y un reconocimiento de responsabilidad" en un juicio que durará aproximadamente nueve semanas antes del veredicto. (ANSA).