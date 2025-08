Realeza: Medios, “príncipe Harry niega golpes a su tío Andrés”

“Los golpes tuvieron lugar por algo que Andrés supuestamente dijo a espaldas de Harry”, declaró Andrew Lownie, autor de la biografía “The Rise and Fall of the House of York”.

El autor también afirma que Andrés le dijo a su sobrino que su matrimonio con Meghan Markle, ahora duquesa de Sussex, “no duraría más de un mes”. El hijo de la difunta reina Isabel fue incluso más allá, acusando a Meghan de “ser una oportunista y demasiado mayor para Harry”, y añadió que “su sobrino estaba cometiendo el mayor error de su vida”.

Un portavoz de Harry y Meghan expresó posteriormente que “los dos príncipes nunca tuvieron un altercado físico, ni el príncipe Andrés le hizo al príncipe Harry los comentarios que se dice que hizo acerca de la duquesa de Sussex”. (ANSA).