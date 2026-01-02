Realeza: Reino Unido 2026, marcado por el centenario del nacimiento de Isabel II

Este año, el recuerdo de la Reina perdura entre muchos de sus súbditos y admiradores de la monarquía británica en todo el mundo. La querida Reina, fallecida a los 96 años el 8 de septiembre de 2022 en Balmoral, tras un reinado récord de 70 años, marcó profundamente la historia del país, que ahora está llamado a rendirle homenaje.

Este homenaje contará con la presencia del rey Carlos III en los actos programados para honrar a su madre, sobre todo teniendo en cuenta que el monarca asistió a 532 compromisos oficiales el año pasado, como se reveló recientemente, a pesar de estar en tratamiento contra el cáncer que le diagnosticaron a principios de 2024: una señal de buena salud, confirmada por el anuncio de "progresos" en su tratamiento.

El proyecto final del arquitecto estrella británico Norman Foster, que transformará St James's Park, un pulmón verde en el corazón del centro turístico de Londres, enclavado a la sombra del Palacio de Buckingham y otras residencias reales de la Casa de Windsor, está previsto para su lanzamiento en abril. El esperado monumento a Isabel se construirá allí, incluyendo una estatua de la soberana a caballo cerca de Marlborough Gate, otra que la representa del brazo con su difunto esposo, el príncipe Felipe, y un puente de cristal inspirado en la tiara nupcial de la Reina, que sustituirá al Puente Azul, en uno de los lugares más pintorescos del parque.

El escultor para el proyecto también ha sido elegido: Martin Jennings, quien creó el perfil de Carlos III utilizado en los primeros billetes de la soberana.

También hay un espacio verde dedicado a Isabel, cuya inauguración está prevista para la primavera: un jardín en Regent's Park, donde se están plantando algunas de las flores favoritas de la soberana, como lirios y tulipanes. La Reina también será recordada como un icono de estilo, con la exposición "Reina Isabel II: Su vida con estilo" en el Palacio de Buckingham, que presentará más de 200 artículos, desde sus vestidos y joyas hasta sus zapatos y sombreros, inmortalizados en numerosas fotografías.

Mientras tanto, la Real Casa de la Moneda ha presentado una nueva moneda de cinco libras para conmemorar el centenario de su nacimiento.

Pero tres años después de la muerte de Isabel, una sombra también se cierne sobre su memoria, con crecientes revelaciones en torno a la implicación de su tercer hijo, el ex príncipe Andrés, en el escándalo sexual que involucra al difunto pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.

Este asunto profundamente vergonzoso para la monarquía solo se resolvió con la ascensión al trono de Carlos III y su tardía revocación de todos los títulos reales del paria de Windsor, tras años de encubrimiento por parte de la matriarca de su "hijo predilecto". (ANSA).