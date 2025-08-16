Realeza: William y Kate se mudarán a nueva casa en Windsor

Muchos observadores han descrito este arreglo como el más adecuado para la familia, que necesita reiniciar sus actividades tras "tres años difíciles", desde la muerte de la reina Isabel hasta el tratamiento contra el cáncer de Kate, así como el del rey Carlos III.

"Es la residencia ideal para su joven familia, lejos del Palacio de Buckingham e incluso del Castillo de Windsor", escribe The Sun.

Según el tabloide, la pareja real está financiando personalmente la propiedad y las renovaciones, evitando costos adicionales para los contribuyentes británicos.

El periódico informó que ya han comenzado las renovaciones menores. The Sun agrega que Forest Lodge tiene un valor aproximado de 16 millones de libras en el libre mercado.

La pareja se mudó a Windsor desde el Palacio de Kensington en Londres en 2022, donde los niños no se hallaban a gusto.

Anteriormente vivían en Adelaide Cottage, mientras sus hijos asistían a la cercana escuela Lambrook. (ANSA).