LONDRES (AP) — Los seguidores de la realeza y sus perros corgis se reunieron afuera del Palacio de Buckingham el domingo para recordar a la reina Isabel II, un año después su muerte.

Unos 20 entusiastas de los corgi vistieron a sus mascotas con coronas, tiaras y trajes reales y los hicieron desfilar frente al palacio en el centro de Londres para rendir homenaje a la fallecida monarca, una conocida amante de la raza canina.

Los corgis fueron los compañeros constantes de la difunta reina desde que era niña, e Isabel tuvo alrededor de 30 a lo largo de su vida. Generaciones de perros descendieron de Susan, un corgi que le fue regalado a la reina en su cumpleaños número 18.

Agatha Crerer-Gilbert, quien organizó el evento del domingo, dijo que le gustaría que la marcha de los corgi se llevara a cabo todos los años en memoria de Isabel.

“No veo una mejor manera de recordarla que a través de sus corgis, a través de la raza que amó y apreció durante toda su vida”, dijo. “Aún no me puedo acostumbrar al hecho de que ella ya no esté físicamente a nuestro alrededor, pero ella nos observa”.

El 8 de septiembre será el primer aniversario de la muerte de la reina, que falleció a los 96 años, en su finca del castillo de Balmoral en Escocia. Fue reina durante 70 años y fue la soberana con el reinado más largo de Gran Bretaña.