Realizan funerales de palestinos abatidos en Cisjordania ocupada

Habitantes del pueblo palestino de Al Mughayir asistieron el miércoles al funeral de Said Murad Nasan, de 20 años, muerto la víspera por disparos de colonos israelíes, según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina.

El cuerpo del joven, cubierto con una bandera palestina, fue llevado en andas por sus familiares en medio de una multitud de cientos de personas.

El Ministerio de Salud palestino precisó que Nasan murió "por disparos de colonos" en Al Mughayir, en el norte de Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967.

"Descubrimos a varios colonos armados reuniendo ganado cerca de las casas en el lado este del pueblo, en una zona donde se construyó un parque infantil. Abrieron fuego contra los habitantes que estaban allí", relató a AFP el jefe del consejo del pueblo, Amin Abu Aliya, señalando que el joven resultó mortalmente herido.

El ejército israelí declaró que un soldado que no estaba de servicio disparó durante un enfrentamiento entre habitantes y "civiles israelíes", término utilizado por el ejército para referirse a los colonos, y precisó que "se reportaron impactos".

El ejército informó de "un violento enfrentamiento durante el cual una docena de palestinos lanzaron piedras contra civiles israelíes en un prado de la región de al Mughayir".

Ese mismo miércoles se celebró también el funeral de Ahmad Jihad Barahmeh, joven de unos veinte años, en Anza, pueblo de la región de Yenín, en el norte de Cisjordania.

Barahmeh fue abatido por el ejército israelí en la mañana, según el Ministerio de Salud palestino.

El ejército declaró que "un terrorista lanzó un artefacto explosivo contra los soldados" que realizaban una operación en la región de Anza, quienes "respondieron con disparos y lo neutralizaron".

