Realizan vigilia por víctimas del ataque en Boulder; la familia del sospechoso podría ser deportada

BOULDER, Colorado, EE.UU. (AP) — Cientos de personas se congregaron en el Centro Comunitario Judío en Boulder, Colorado, para una vigilia que incluyó oraciones, cantos y testimonios emotivos de una víctima y testigos del ataque con bombas incendiarias en el centro de la ciudad, después de que un juez federal bloqueó la deportación de la familia del sospechoso.

Mohamed Sabry Soliman, de 45 años, está acusado de cometer crimen de odio y de intentos de asesinato por el ataque del domingo contra un grupo que pide la liberación de rehenes israelíes en Gaza. Está detenido en una cárcel del condado con una fianza en efectivo de US$10 millones y deberá comparecer en el tribunal estatal el jueves por la tarde.

Testigos dicen que Soliman lanzó dos cócteles molotov al grupo y gritó "Palestina libre", mientras que las autoridades dicen que confesó el ataque que hirió a 15 personas.

Rachelle Halpern, quien acompaña al grupo desde 2023, dijo durante la vigilia del miércoles por la noche que recuerda haber pensado que era extraño ver a un hombre con un recipiente que parecía que iba a rociar pesticida en el césped. Luego escuchó un estruendo y gritos y vio llamas alrededor de sus pies.

"Una mujer estaba a un pie detrás de mí, envuelta en llamas de pies a cabeza, tendida en el suelo con su esposo", dijo. "Inmediatamente, tres o cuatro hombres corrieron hacia ella para sofocar las llamas".

Su descripción provocó murmullos entre los miembros de la audiencia. Una mujer puso su cabeza entre sus manos.

"Escuché un ruido fuerte, y la parte trasera de mis piernas quemándose, y no recuerdo los momentos siguientes", relató una víctima, que no quiso ser identificada y habló fuera de cámara, pero se escuchó en los altavoces del evento. "Incluso mientras lo veía desarrollarse ante mis ojos, incluso entonces, no parecía real".

El ataque se desarrolló en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, lo que ha contribuido a un aumento de la violencia antisemita en Estados Unidos. Ocurrió al comienzo de la festividad judía de Shavuot y apenas una semana después de que un hombre que también gritó “Palestina libre” fuera acusado de disparar fatalmente a dos empleados de la embajada israelí, frente a un museo judío en Washington.

Investigan a la familia del acusado

El juez federal Gordon P. Gallagher concedió el miércoles una solicitud para impedir la deportación de la esposa de Soliman y sus cinco hijos, quienes al igual que Soliman son egipcios. Funcionarios de inmigración de Estados Unidos los detuvieron el martes, pero no han sido acusados por el ataque.

Las autoridades federales dicen que Soliman vivía ilegalmente en Estados Unidos, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó el miércoles que la familia estaba siendo procesada para su deportación.

Es inusual que los familiares de un sospechoso criminal sean detenidos y amenazados con la deportación. "Es manifiestamente ilegal castigar a individuos por los crímenes de sus familiares", escribieron los abogados de la familia en una demanda presentada el miércoles por la tarde. La secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, describió las afirmaciones del demandante como "absurdas" y "un intento de retrasar la justicia". Dijo que toda la familia estaba en el país ilegalmente. La esposa de Soliman y sus hijos, Hayam El Gamal, su hija de 17 años, además de dos niños menores y dos niñas menores, permanecen en un centro de detención de inmigración en Texas, dijo Eric Lee, uno de los abogados que representa a la familia. Soliman dijo a las autoridades que nadie, incluida su familia, sabía que estaba planeando un ataque, según documentos judiciales. El Gamal dijo que estaba "conmocionada" al enterarse de que su esposo había sido arrestado en el ataque, según su demanda.

15 víctimas, además de un perro

El miércoles, las autoridades aumentaron el número de personas heridas en el ataque a 15 desde 12, además de un perro. Funcionarios del condado Boulder dijeron en un comunicado de prensa que las víctimas incluyen a ocho mujeres y siete hombres de 25 a 88 años. Los detalles sobre cómo las víctimas fueron afectadas se explicarán en los cargos criminales que se presentarán el jueves, según la portavoz de la fiscalía del condado Boulder, Shannon Carbone. Soliman había planeado matar a todos los aproximadamente 20 participantes en la manifestación del domingo en el popular centro comercial peatonal Pearl Street, pero solo lanzó dos de sus 18 cócteles molotov mientras gritaba "Palestina libre", dijo la policía. Según una declaración jurada del FBI, Soliman dijo a la policía que fue impulsado por un deseo de "matar a todos los sionistas", una referencia al movimiento para establecer y proteger un Estado judío en Israel. Las autoridades dijeron que no expresó remordimiento por el ataque.

El estatus migratorio de la familia

Antes de mudarse a Colorado Springs hace tres años, Soliman pasó 17 años en Kuwait, según documentos judiciales. Llegó a Estados Unidos en agosto de 2022 con una visa de turista que expiró en febrero de 2023, dijo McLaughlin en una publicación en X. Detalló que Soliman solicitó asilo en septiembre de 2022 y se le otorgó una autorización de trabajo en marzo de 2023, pero ya también expiró. Cientos de miles de personas exceden la duración de sus visas cada año en Estados Unidos, según informes del Departamento de Seguridad Nacional. La esposa de Soliman es ciudadana egipcia, según su demanda. Es ingeniera de redes y tiene una visa EB-2 pendiente, que está disponible para profesionales con títulos avanzados, según la demanda. Ella y sus hijos están listados como dependientes en la solicitud de asilo de Soliman.

Golden informó desde Seattle; Eric Tucker en Washington; Heather Hollingsworth en Kansas City, Missouri; Samy Magdy en El Cairo; Hannah Schoenbaum en Salt Lake City y Sean Murphy en Oklahoma City.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.