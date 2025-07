Realizar un estudio biomecánico optimiza el rendimiento de los ciclistas y evita lesiones, según fisioterapeuta

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Realizar un estudio biomecánico ayuda a optimizar el rendimiento de un ciclista, mejorando la función muscular y, a la vez, minimiza las posibilidades de sufrir lesiones por sobreuso, mala técnica o exceso de presión, afirma el fisioterapeuta del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) y experto en biomecánica del ciclismo, Jorge Solís. En este deporte, quitando las lesiones traumáticas por caídas o choques, la mayoría de las lesiones se producen por sobreuso y por una postura forzada y mantenida durante mucho tiempo, señala Solís. En este sentido, "la mejor medida preventiva" es realizar un estudio biomecánico previo, que determine cuál es la posición más eficiente y ergonómica de cada persona al montar en bicicleta, lo que se consigue adaptando el sillín y el manillar, añade. En este estudio biomecánico se valora a la persona, sus necesidades particulares físicas y anatómicas, y su historial de lesiones previas, "ya que cada aspecto necesita una posición especial en la bicicleta", asegura Solís. Así, el fisioterapeuta interviene ayudando al deportista a identificar esos parámetros. Por otro lado, las manos, los pies o los isquiones, las zonas donde se une el ciclista con la bicicleta, pueden sufrir por presión cuando se produce un sobreuso. En estos casos, el ajuste biomecánico es también la primera línea de tratamiento. Asimismo, dentro del tratamiento fisioterápico, han demostrado eficacia los ejercicios excéntricos para la rodilla y estiramientos de la cadena muscular posterior de la pierna (músculos isquiotibiales y gemelos). "La intervención del fisioterapeuta busca prevenir, no sólo ofrecer tratamiento cuando aparece una lesión o una molestia", recuerda Solís. Y cuando ya se ha producido, "se consiguen paliar muchos problemas que son consecuencia de un mal uso. Al mismo tiempo, se intentará corregir cuál ha sido el mal gesto, para que no se vuelva a producir". Además el experto señala que el fisioterapeuta "tiene un papel clave en la recuperación muscular tras el esfuerzo, de tal forma que el ciclista asimile mejor las cargas de entrenamiento y competitivas y, por tanto, consiga un mejor rendimiento". No obstante, el ciclismo es un deporte poco lesivo, ya que no hay impacto, y mejora el tono muscular, retrasa la aparición de la artrosis, disminuye la presión arterial, aumenta la capacidad pulmonar, el tamaño del corazón y su potencia, afirma el CPFCM. Asimismo, ayuda a equilibrar el peso por lo que las probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares y metabólicas son mucho menores. RECOMENDACIONES PARA EVITAR LESIONES En primer lugar, los expertos aconsejan identificar la talla adecuada de bicicleta, así como elegir entre la variedad de tipos de bicicletas: carretera, 'mountain bike', triatlón o ciclocross, de paseo; dependiendo del uso que se pretenda dar. Una vez comprada, "es importante" regular de manera correcta la altura del sillín, para que no esté demasiado alto ni la pierna quede excesivamente doblada. Lo ideal es que la pierna quede casi estirada al apoyarse en la posición más baja del pedal. El sillín demasiado alto puede producir dolor en la cara externa de la rodilla. Por el contrario, si está demasiado bajo puede provocar dolor en la zona de la rótula o del tendón rotuliano. También es importante la altura del manillar. En el caso de deportistas que tienen dolor de espalda y que montan en bicicleta todos los fines de semana, por ejemplo, elevar el manillar les permitirá tener la espalda no tan flexionada, señala Solís. Por otro lado, para personas que se inician en el ciclismo, se recomienda llevar una cadencia de pedaleo elevada. La referencia está en 90 pedaladas por minuto y, aunque es un dato genérico, ayuda a saber si estamos pedaleando demasiado lento, lo que puede provocar molestias en la rodilla. Estas medidas, junto con un entrenamiento progresivo, minimizan cualquier factor de riesgo, problema o lesión. En otro sentido, los expertos afirman que muchas dismetrías de miembros inferiores no cursan con patología en el ciclismo. En pocos casos es necesario abordarlas para una correcta postura y mecánica al pedalear. No obstante, una posición incorrecta de la cala puede causar sobrecarga en la musculatura y tendones, así como dolores en la columna lumbar. Por ejemplo, pedalear tirando de los pedales hacia arriba genera dolor en la cadera y puede que en la columna lumbar también; o una cala demasiado adelantada puede provocar una sobrecarga de los gemelos o del tendón de Aquiles. En este sentido, quien empiece a montar en bicicletas con calapiés, "debe tener un especial cuidado" porque la falta de práctica puede provocar caídas al detener la bici. Una vez adaptada la bicicleta, "también hay que realizar trabajo muscular y abdominal fuera del sillín", señalan. Para la práctica del ciclismo es necesario un acondicionamiento físico básico, sobre todo, en personas sedentarias. Ejercicios de fortalecimiento de los miembros inferiores y ejercicios abdominales o del core, ayudarán a minimizar las lesiones y a disfrutar más de la bici. Otras recomendaciones para quien quiera subirse a una bicicleta y no lo haga habitualmente, debería someterse a un chequeo médico a partir de los 50 años o en personas sedentarias, con patologías cardiacas, vasculares o metabólicas. Así, recuerdan que es imprescindible salir siempre con casco y muy recomendable llevar una equipación adecuada. Y durante el verano, como en cualquier actividad física, extremar la hidratación.