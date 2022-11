Realme presenta su nueva familia de 'smartphones' Realme 10 Series: Realme 10, 10 Pro y 10 Pro+

La compañía telefónica china Realme ha presentado este jueves los dos nuevos modelos que completan la familia Realme 10, y que son, Realme 10 Pro y Realme 10 Pro+, destacando el modelo Pro+ por ser la gama más alta de la serie y contener las características más avanzadas.

El Realme 10 Pro+ se compone de un procesador MediaTek Dimensity 1080 de ocho núcleos y fabricado en proceso de 6 nanómetros, además de una memoria RAM de 8 o 12 GB -admite ampliación mediante RAM dinámica de hasta 8GB- y entre 128 o 256 GB de almacenamiento a elegir.

la pantalla se caracteriza por un diseño con curvas que se marcan en los bordes y esquinas, que alcanza un muestreo táctil de hasta 2.160Hz. Presenta un panel OLED de 6,7 pulgadas, co resolución Full HD+ (2.412 x 1.080), que tiene una tasa de refresco de 120Hz y una capacidad de brillo de hasta 800 nits.

En fotografía, el Realme 10 Pro+ tiene una triple cámara principal que está compuesta por un sensor de 108 megapíxeles Samsung HM6 y que se ayuda de sensores secundarios como la lente de gran angular (112º) con ocho megapíxeles y otro sensor macro de dos megapíxeles con distancia de enfoque de hasta 4 centímetros. La cámara frontal, por su parte, es de 16 megapíxeles.

La batería tiene 5.000 mAh de capacidad y cuenta con carga rápida de 67W. Por otra parte, el sistema operativo es Android 13 junto con la capa de personalización Realme UI 4.

Este 'smartphone' se ha lanzado en China en tres colores: negro, azul irisado y dorado irisado con acabado brillante.

Realme 10 pro

El segundo modelo más avanzado de la familia es el Realme 10 Pro, que tiene algunas diferencias con su modelo superior. Su procesador es un Snapdragon 695G con ocho núcleos y fabricado en proceso de seis nanómetros, con una frecuencia máxima de 2,2GHz. Igualmente, tiene una memoria RAM de 8 o 12 GB y entre 128 o 256 GB de almacenamiento a elegir.

El diseño de este terminal no dispone de la pantalla curva, sino que en él realme apuesta por bordes rectos y líneas planas. Se trata así de una pantalla ultra estrecha de 120Hz, con un tamaño de 6,72 pulgadas Full HD+ (2.400 x 1.080) y basada en la tecnología LCD. La frecuencia de refresco también es de 120Hz como máximo, no obstante el brillo máximo ya no está en 800 nits, si no que llega hasta los 680 nits.

En cuanto a la cámaras, contiene una principal dual con un sensor de 100 megapíxeles Samsung HM6 , más un sensor de 2 megapíxeles para el modo retrato, pero este modelo carece de gran angular. Su cámara frontal comparte características con la de Realme 10 Pro+, ya que es de 16 megapíxeles.

Por su parte, la batería del Realme 10 Pro tiene una capacidad de 5.000 mAh y una carga rápida que alcanza 33W. Igualmente, el sistema operativo es el mismo que en el modelo superior.

Este 'smartphone' también está disponible en China en tres colores: negro, azul irisado y dorado irisado con acabado brillante

Realme 10

El Realme 10, modelo más básico de esta entrega, fue anunciado para Europa el pasado miércoles, destacando su procesador MediaTk G99 y una memoria RAM de hasta 8GB.

Este dispositivo emplea una pantalla AMOLED de 90Hz protegida por el cristal Gorilla Glass 5 e integra una cámara principal de 50 megapíxeles y una frontal de 16 megapíxeles, con "una de las resoluciones más altas de su segmento", según ha detallado la compañía.

Realme se ha inspirado en "las partículas que viajan a la velocidad de la luz" para el diseño de realme 10, que puede encontrarse en dos colores: blanco (Clash White) y negro (Rush Black).

