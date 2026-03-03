"Realmente no me importa" si Irán juega el Mundial, dice Trump

3 mar (Reuters) - El presidente Donald Trump declaró el martes a Politico que no le importa si la selección de fútbol de Irán juega el Mundial que se disputará a mediados de año en Estados Unidos, México y Canadá.

"Realmente no me importa. Creo que Irán es un país muy derrotado. Están al límite", dijo Trump.

Los comentarios desdeñosos de Trump, hechos en una entrevista exclusiva con Politico, ocurren mientras Irán fue la única nación ausente de una cumbre de planificación de la FIFA para los participantes del Mundial esta semana en Atlanta, lo que profundiza las preguntas sobre si el país competirá en suelo estadounidense en medio de una creciente guerra regional.

Después de que ataques aéreos conjuntos estadounidenses e israelíes dentro de Irán sumieran a la región en un conflicto abierto, ha crecido la incertidumbre sobre la participación del país en el torneo.

La FIFA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, dijo que la brutalidad de los ataques de las fuerzas estadounidenses e israelíes no augura nada bueno para la Copa del Mundo.

El torneo de este año se jugará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Irán se aseguró el pase a su cuarta Copa del Mundo consecutiva al encabezar el Grupo A en la tercera ronda de clasificación asiática el año pasado.

En el sorteo de diciembre, los iraníes quedaron agrupados con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sus tres partidos del Grupo G se disputarán en Estados Unidos: dos en Los Ángeles y uno en Seattle.

Si tanto Estados Unidos como Irán terminan segundos en sus respectivos grupos, sus selecciones podrían enfrentarse en las instancias de eliminación directa, en Dallas.

Irán es uno de los dos países cuya selección ha clasificado al Mundial sujeto a la prohibición de viajes más restrictiva de Trump, según Politico.

Si bien la prohibición excluye a los equipos que jugarán el Mundial y al personal de apoyo, las decisiones sobre las excepciones de visado para otros —incluyendo figuras gubernamentales o ejecutivos de empresas patrocinadoras de los equipos— se dejan al Departamento de Estado, caso por caso.

(Información de Christian Martínez y Bhargav Acharya, reporte adicional de Angelica Medina. Editado en español por Javier Leira)