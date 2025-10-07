Reanudación parcial de la producción de Jaguar Land Rover tras ciberataque

El fabricante británico de automóviles Jaguar Land Rover (JLR) anunció el martes la reanudación parcial de su producción desde el miércoles, poco más de un mes después de suspenderla debido a un violento ciberataque.

Esta reanudación viene acompañada de un programa de financiación destinado a aportar "liquidez inmediata" a los numerosos proveedores del grupo, debilitados por los retrasos en los pagos y la disminución de la actividad provocada por el ataque.

Anunciado el 2 de septiembre, el ciberataque obligó a JLR a detener la producción, con un costo de 50 millones de libras (unos US$67 millones) en pérdidas por semana, según la BBC.

La empresa, propiedad del grupo indio Tata Motors y que emplea a 34.000 personas en Reino Unido, recibió en septiembre el apoyo del gobierno británico mediante una garantía de préstamo que le permite desbloquear hasta 1500 millones de libras (unos US$2018 millones).

Este apoyo tiene como objetivo ayudar a su cadena de producción, la más grande del sector automovilístico británico, que emplea a unas 120.000 personas.

JLR, que vendió alrededor de 430.000 vehículos en 2024, ya ha sufrido este año los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, primero del 27,5% y luego del 10%, tras un acuerdo entre Londres y Washington.

