Reanudan el cobro de préstamos estudiantiles en EEUU. ¿Cómo manejar el impacto en su crédito?

NUEVA YORK (AP) — Millones de estadounidenses ven sus puntajes crediticios bajar ahora que el gobierno federal ha vuelto a canalizar los pagos atrasados de préstamos estudiantiles a agencias de cobro de deudas, pero hay cosas que usted puede hacer para ayudar a que su puntaje se recupere.

Courtney Alev, defensora del consumidor en Credit Karma —una empresa especializada en finanzas personales—, indicó que es comprensible que las personas hayan dejado de pagar debido a los mensajes contradictorios en torno a los préstamos estudiantiles.

“Realmente estamos en un momento de enorme empatía por el consumidor”, expresó. “Pero ahora es crucial elaborar un plan”.

El Departamento de Educación ordenó la suspensión de pagos de préstamos estudiantiles federales en marzo de 2020, con lo que brindó a los prestatarios un alivio durante el caos económico generado por la pandemia de COVID-19.

Aunque técnicamente los pagos se reanudaron en 2023, el gobierno del presidente Joe Biden otorgó un período de gracia de un año que finalizó en octubre de 2024. El mes pasado, el gobierno del presidente Donald Trump reanudó el proceso de cobro de préstamos estudiantiles pendientes, con planes de embargar salarios y reembolsos fiscales si los préstamos continúan sin pagarse.

Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, aproximadamente una de cada 4 personas con préstamos estudiantiles federales tenía más de 90 días de retraso en sus pagos a finales de marzo.

Esto es lo que debe tener en cuenta:

Cómo se calcula su puntaje crediticio

Un puntaje crediticio es una fórmula que ayuda a los prestamistas a determinar la probabilidad de que usted reembolse un préstamo. Los puntajes crediticios se basan en su historial de pagos y su utilización del crédito, y van de 300 a 850.

Experian, Equifax y TransUnion, las tres principales agencias de crédito, tienen cada una su propio modelo para calcular puntajes crediticios.

Los factores que suelen utilizarse para calcular su puntaje crediticio son:

— Historial de pago de facturas

— Qué tan largo es el historial crediticio

— Deudas actuales no pagadas

— Qué tanto crédito está usando del total que tiene disponible (también llamado utilización del crédito)

— Nuevas solicitudes de crédito

— Si sus deudas han sido transferidas a cobranza, a ejecución hipotecaria o a bancarrota

Cómo consultar su puntaje crediticio

Cada una de las tres agencias de crédito le permite consultar su puntaje crediticio de manera gratuita cuando menos una vez al año, y muchos bancos también ofrecen este servicio.

Otras empresas, tales como NerdWallet, Credit Karma y WalletHub, también lo proporcionan.

Cómo saber si su puntaje es bueno

Un puntaje de 670 o más es considerado “bueno”. Si su puntaje crediticio es superior a 750, se considera “excelente”.

Los puntajes crediticios “regulares” están en el rango de 580 a 669, y un puntaje inferior a 580 se considera “malo”.

Cómo mejorar su puntaje crediticio si ha bajado

En el primer trimestre del año, 2,2 millones de beneficiarios de préstamos estudiantiles vieron su puntaje caer 100 unidades, y un millón adicional registró caídas de 150 puntos o más, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Los autores del estudio atribuyen esos cambios a préstamos que caen en mora —debido a 90 días o más de impago—, lo cual es reportado a las agencias de crédito.

Para evitar esas consecuencias o mejorar su puntaje, los pasos más sencillos incluyen pagar al menos el pago mínimo mensual y configurar el pago automático para asegurarse de que sus pagos nunca se retrasen.

Alev dice que vale la pena adquirir el hábito de revisar su puntaje con regularidad para nunca verse sorprendido por cambios y poder cuestionar cualquier error o caída negativa.

“Es importante estar atento a errores que usted necesita cuestionar”, agregó.

“Si sólo se ha atrasado en un pago, o si es la primera vez que se atrasa en uno, frecuentemente puede llamar y solicitar una condonación si tiene un historial de pagos ya efectuados”.

Muchos prestatarios reportaron que nunca recibieron una notificación del Departamento de Educación sobre la reanudación de los pagos de sus préstamos estudiantiles, a pesar de que se les debió haber notificado con al menos tres semanas de anticipación. Monitorear su puntaje crediticio con regularidad le permite detectar cualquier cambio antes de que sea demasiado tarde para corregir impactos significativos.

Otras maneras de mejorar su puntaje

Mantener un uso estable y bajo del crédito, conocido como utilización del crédito, es otra manera sencilla de mejorar su puntaje, explicó Alev.

“Es un término un poco confuso, pero la utilización del crédito es clave”, añadió. “En esencia es el porcentaje de su crédito disponible que usted utiliza actualmente. Si tiene un límite de crédito de US$10.000 al mes y usa 2000, eso representa una utilización del crédito de 20%. Una regla general fácil de recordar es mantener su uso por debajo del 30%. (A partir de) ahí es donde ve que el impacto en su puntaje se acelera”.

Revisar su puntaje crediticio no es perjudicial... en general

Revisar su puntaje de crédito no hace que este baje a menos que usted realice una “consulta dura” —o consulta rigurosa—, que solo se lleva a cabo cuando solicita una línea de crédito.

Las consultas simples —que solo le permiten conocer cuál es su puntaje actual— no afectan el puntaje.

Cuando usted solicita una línea de crédito, como por ejemplo una hipoteca o un préstamo para comprar un automóvil, los prestamistas realizan “consultas duras”, que aparecen en su informe crediticio y pueden afectar su historial.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.