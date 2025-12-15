Reanudan la búsqueda del autor del tiroteo en la Universidad de Brown

Por María Alejandra Cardona y Rich McKay

PROVIDENCE, RHODE ISLAND, 15 dic (Reuters) - Las autoridades reanudaron el lunes la búsqueda del pistolero que mató a dos estudiantes e hirió a otros siete en la Universidad Brown durante el fin de semana, tras dejar en libertad a un hombre que había sido detenido el domingo como "persona de interés" en el tiroteo.

Aunque las autoridades declararon a última hora del domingo que reanudaban la búsqueda de un sospechoso, afirmaron que no existían amenazas creíbles para la comunidad y que no reimpondrían la orden de "refugio en el lugar" para el campus y la zona circundante que se había levantado anteriormente.

La policía ha difundido imágenes de vigilancia en las que se ve al posible tirador vestido de negro caminando cerca del edificio donde se produjo el ataque, aunque no se le ve la cara.

El pistolero huyó tras disparar a los estudiantes en un aula del edificio de ingeniería y física Barus & Holley de Brown, donde las puertas exteriores se habían quedado sin cerrar mientras se realizaban los exámenes, según la policía.

En una rueda de prensa celebrada a última hora del domingo, las autoridades afirmaron que había pruebas suficientes para justificar la detención del sospechoso, un hombre de unos 20 años.

Pero el alcalde de Providence, Brett Smiley, dijo a los periodistas que la investigación iba en una "dirección diferente", sin ofrecer más detalles. El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, dijo que los investigadores habían determinado que "no había ninguna base para creer que es una persona de interés, así que... ha sido puesto en libertad".

El tiroteo masivo sacudió el campus de Brown, una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos. La escuela de la Ivy League, que cuenta con casi 11.000 estudiantes de grado y posgrado, canceló los exámenes y las clases para el resto del año, y el campus estaba tranquilo el domingo mientras una ligera nevada cubría la ciudad.

LUTO POR LAS VÍCTIMAS DEL TIROTEO

Los dos estudiantes asesinados eran Ella Cook, estudiante de segundo curso de Mountain Brook, Alabama, y Mukhammad Aziz Umurzokov, ciudadano de Uzbekistán, según declaraciones de diversos funcionarios.

Cook era vicepresidenta del College Republicans y "una de las principales voces republicanas en Brown", según un mensaje en X del New York Republicans Club. Su perfil de LinkedIn incluía empleos como camarera de helados en una cremería de Mountain Brook.

"Wesley y yo nos unimos a la comunidad de Mountain Brook y a toda Alabama en el duelo por la desgarradora pérdida de una de los nuestros, Ella Cook, asesinada sin sentido durante el fin de semana en el campus de la Universidad de Brown", escribió la senadora por Alabama Katie Britt en un comunicado junto a su marido, Wesley.

Umurzokov, aspirante a neurocirujano, era "la persona más bondadosa", según una campaña de GoFundMe creada por su familia. "Siempre echaba una mano a quien lo necesitaba sin dudarlo, y era la persona más bondadosa que nuestra familia conocía", escribió la familia. "Nuestra familia está increíblemente devastada por esta pérdida".

Se graduó en el instituto Midlothian de Virginia esta primavera, según el Washington Post. En un comunicado, el embajador de Estados Unidos en Uzbekistán, Jonathan Henick, lamentó "la pérdida de su brillante futuro".

(Reportaje de María Alejandra Cardona en Providence y Rich McKay en Atlanta; información adicional de Helen Coster y Nathan Layne; redacción de Steve Gorman y Joseph Ax; Editado en español por Juana Casas)