Reapertura de la Casa del Labrador y la muestra 'Victoria Eugenia', en la agenda de otoño de Patrimonio

Patrimonio Nacional ha presentado al público su agenda cultural para la temporada de otoño de 2025, durante la que se desarrollarán diferentes exposiciones, conciertos y tendrán lugar reaperturas de espacios en renovación. La agenda cuenta con dos protagonistas: la reapertura a la visita de la Casa del Labrador de Aranjuez, el 9 de octubre, y el estreno de la exposición 'Victoria Eugenia' el 2 de diciembre en la Galería de las Colecciones Reales. La Casa del Labrador reabre tras la intervención arquitectónica para mejorar su estabilidad en el terreno cercano al río Tajo, donde el palacete se construyó en el XVIII. Además, se han restaurado las decoraciones interiores. Se han recuperado los telones de la planta baja, y se han retocado las decoraciones fijas de la planta principal.

Por otra parte, la exposición dedicada a Victoria Eugenia contará con unas 350 obras, documentos, libros y fotografías. "Revisitará en clave contemporánea una figura que definió una nueva forma de ser monarca consorte, compaginando su papel oficial como esposa del rey con la realización de labores humanitarias de una forma moderna y renovada", como explican desde Patrimonio.

EXPOSICIONES

El próximo 22 de septiembre el Monasterio de Yuste acoge la muestra fotográfica 'Las horas del sol', un proyecto de María Bleda y José María Rosa que Patrimonio Nacional ha impulsado con la colaboración de ACCIONA y PHotoESPAÑA y que viaja hasta allí tras su exhibición en la Galería de las Colecciones Reales. La Galería inaugura este cuatrimestre dos muestras más. El 6 de octubre abre 'Fotoescultura', para mostrar la colección de piezas de Patrimonio Nacional realizadas con esta técnica, "el 3D del siglo XIX", que logró la recreación tridimensional de las personas retratadas con absoluta fidelidad y realismo. En diciembre, 'Juguetes reales', que dará a conocer al público parte de la colección de juegos y objetos de aprendizaje que pertenecieron a los miembros más jóvenes de la monarquía española, que se han conservado en Patrimonio Nacional, y que datan de finales del siglo XIX a principios del XX.

CONCIERTOS Y CONFERENCIAS

La agenda musical incluye dos conciertos dedicados a Johann Sebastian Bach en colaboración con la Fundación Goethe, con motivo del 275 aniversario del fallecimiento del músico alemán. Serán los días 13 y 14 de septiembre. Además del ciclo 'Música en Yuste', con dos recitales los días 20 y 27 de septiembre, la temporada musical incluye dos nuevos conciertos con los Stradivarius de Patrimonio Nacional en el Palacio Real, cuatro recitales del itinerario 'Música en las Reales Capillas' y nuevas propuestas del XVIII Ciclo de Órgano. En la Galería de las Colecciones Reales se retoma la iniciativa de las 'Noches Mágicas', dos jornadas consecutivas de conciertos con el museo a puerta cerrada, para conmemorar el Día Internacional del Músico, los días 21 y 22 de noviembre.

Asimismo, el 3 de octubre la Galería acoge un espectáculo de danza enmarcado en el Festival Hispanidad de la Comunidad de Madrid. Además, a partir del 23 de septiembre, Patrimonio Nacional retoma la actividad cultural en la Galería de las Colecciones Reales con conferencias, enfoques sobre temas específicos y mesas redondas. Por otra parte, el 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, se proyectará el documental 'La Galería de las Colecciones Reales: Patrimonio de todos'.

PROYECTOS DE RENOVACIÓN

Patrimonio Nacional está inmerso en una renovación impulsada por los Fondos Europeos. En total son 64 proyectos en más de una decena de Reales Sitios y Monasterios, con una inversión global de 66,5 millones de euros. En Madrid, este otoño se reabre la Real Armería del Palacio Real, tras la finalización de las obras de remodelación y mejora de la iluminación, y el Túnel de Villanueva, en los Jardines Históricos del Campo del Moro. En Burgos reabrirá al público el Parque de El Parral, tras su restauración paisajística y la instalación de puertas en sus accesos. En el Real Monasterio de Santa Clara, en Tordesillas, se inaugura una nueva sala de exposición para mostrar, entre otras piezas y tras su restauración, el Realejo de la reina Juana y el Virginal, dos instrumentos del siglo XVI.