Rebaja arancelaria de EEUU al 15% para Suiza podría entrar en vigor a principios de diciembre: ministro

GINEBRA, 22 nov (Reuters) -

El arancel general del 39% aplicado por Estados Unidos a las importaciones procedentes de Suiza podría reducirse al 15% a partir de principios de diciembre, según declaró el ministro de Economía suizo, Guy Parmelin, a la emisora SRF en una entrevista emitida el sábado.

"En Suiza estamos preparados. Estados Unidos necesita un poco más de tiempo. Espero que todo esté bien a principios de diciembre, pero estamos presionando", comentó.

Parmelin había declarado a la edición del martes del periódico Aargauer Zeitung que el Gobierno esperaba que los aranceles más bajos tardaran entre 10 y 12 días laborables en entrar en el sistema, pero declinó dar una fecha precisa.

El 14 de noviembre, Suiza y Estados Unidos llegaron a un acuerdo preliminar para reducir los aranceles al 15%, más de tres meses después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera una tasa del 39%, la más alta a cualquier país de Europa.

Parmelin dijo a SRF que las discusiones detalladas debían comenzar pronto, tras el acuerdo preliminar. Según indicó, puede haber una oportunidad para que Suiza solicite exenciones más allá de las que ya ha asegurado de la tasa arancelaria general propuesta del 15%.

"No hay que olvidar que también podemos pedir algunas cosas (...) También podemos decir que queremos más excepciones en este ámbito. Creemos que lo que hemos dado aún puede rebajarse", afirmó.

