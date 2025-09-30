Rebajan alerta por lluvias en la región española de Valencia

La agencia estatal de meteorología de España (Aemet) rebajó este martes el nivel de alerta por precipitaciones para Valencia, un día después de que las lluvias torrenciales generaran temores en la región que sufrió mortíferas inundaciones hace casi un año.

El nivel de alerta para esta región del Mediterráneo se redujo dos escalones, a amarillo desde rojo, el nivel más alto y en el que llegó a estar el lunes, informó la Aemet en un comunicado.

Partes de las islas Baleares también estaban en alerta amarilla, lo que significa que no hay riesgo para la población general, aunque se aconseja precaución.

Las precipitaciones del lunes por la noche provocaron algunas inundaciones y llegaron a desbordar un barranco en Aldaia, una de las localidades más afectadas por las riadas que dejaron más de 230 muertos a finales de octubre del año pasado, pero sin causar perjuicios personales.

Como medida de precaución, las escuelas cerraron el lunes y más de medio millón de estudiantes en 243 municipios de Valencia no tuvieron clases.

Se esperaba que la mayoría de las escuelas abrieran el martes.

Imágenes en las redes sociales mostraron torrentes de agua atravesando la ciudad de Cullera, al sur de la ciudad de Valencia.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, estimó que el hecho de que las personas hubieran atendido los llamados de las autoridades a permanecer en casa "evitó cualquier desgracia".

La catástrofe de octubre de 2024 provocó la ira de los afectados, que criticaron la falta de avisos y la gestión de la emergencia, en un contexto de polémica entre el gobierno central de izquierda y las autoridades regionales de derecha sobre las competencias de unos y otros.

País en primera línea del calentamiento global, España es regularmente golpeada por lluvias torrenciales a finales del verano y en otoño, que tienen dificultades para penetrar en el suelo y hacen que el cauce de los ríos crezca bruscamente.

