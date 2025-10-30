Rebajan de 24 a 8 años la pena del acusado de homicidio en tentativa contra 6 guardias civiles en Villaluenga

TOLEDO, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía ha rebajado de 24 a 8 años la pena total que solicitaba para el acusado D.C.T, por seis delitos de homicidio en grado de tentativa a seis guardias civiles que fueron a detenerle en su casa de Villaluenga de la Sagra (Toledo), durante el juicio que se ha celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de la capital.

La sesión ha comenzado con la declaración del acusado, que ha reconocido los hechos, y seguidamente, las de los seis guardias civiles que estuvieron en su vivienda en el momento de la detención el 28 de noviembre de 2023.

Los seis agentes han coincidido en que el acusado llevaba dos cócteles molotov en el momento de la detención y que se produjo una deflagración.

Algunos de ellos han ratificado las amenazas del acusado hacia ellos --"os voy a quemar vivos"--.

También han manifestado que, debido a las llamas que generó la deflagración, sufrieron algunos daños leves y que el acusado portaba un hacha.

Así las cosas, el fiscal ha elevado la modificación de sus conclusiones a la vista del reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

De la pena total de 24 años de cárcel por el delito de homicidio en grado de tentativa en concurso con el de atentado a la autoridad --cuatro años por cada uno de seis delitos--, la Fiscalía lo ha rebajado a 8 años de prisión en total, un año y cuatro meses de prisión por cada uno de los seis delitos.

El fiscal señala once delitos leves --no doce, como lo hizo en su primer escrito--, que se desglosan en seis delitos de lesiones y cinco delitos de daños.

Por cada uno de ellos pasa a solicitar un mes de multa con cuota de tres euros diarios, en lugar de los tres meses que solicitó con anterioridad.

También ha solicitado cinco años de libertad vigilada para que el acusado continúe el tratamiento médico que recibe en prisión, por lo que queda eliminada la medida de internamiento solicitada, y del mismo modo la Fiscalía pide diez años de privación del derecho de tenencia y porte de armas.

El acusado recibe tratamiento médico por trastorno de personalidad relacionado con el consumo de drogas.

El abogado de la defensa se ha adherido a las conclusiones del fiscal y el acusado, en su turno final, ha preferido no realizar más declaraciones.

HECHOS

Fue en noviembre de 2023 cuando los agentes se personaron en el domicilio del acusado, que tenía preparados en dicha vivienda recipientes con gasolina y varios cócteles molotov.

La Fiscalía señala que desde el piso superior vertió gasolina en el suelo del vestíbulo, y a la vez que esgrimía un hacha y vociferaba "os voy a quemar vivos", arrojó "violentamente" dos de esos artefactos incendiarios.

Provocó así "dos intensas deflagraciones" con llamaradas que alcanzaron a causar quemaduras a varios agentes y desperfectos en su ropa y calzado de uniformidad, logrando uno de ellos, que hizo inmediato uso de un extintor, sofocar el fuego que ya afectaba a sus propias ropas y a las de sus compañeros.

Sobre las 14.20 horas del mismo día, y con la intervención del Grupo de Reserva y Seguridad, formado por otros seis guardias civiles, se logró entrar en la casa y reducir y detener al acusado.