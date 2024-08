Rebeca Andrade frena a Simone Biles en piso

PARÍS (AP) — Rebeca Andrade se convirtió en la primera gimnasta que derrota a Simone Biles en una final de piso de una gran competición internacional y con la medalla de oro que conquistó pasó a ser la atleta olímpica más laureada de Brasil en la historia de los Juegos Olímpicos.

Andrade, de 25 años, obtuvo su sexta medalla olímpica tras recibir una puntuación de 14.166 para superar los 14.133 de Biles.

Biles debió conformarse con la plata — su 11ma medalla olímpica — tras una rutina que incluyó un par de costosas salidas del piso.

La también estadounidense Jordan Chiles se llevó el bronce.

Biles, considerada la más grande gimnasta en la historia, no alcanzó su mejor forma durante una rutina con música de Taylor Swift y Beyoncé.

Con 27 años y en sus terceros Juegos Olímpicos, Biles cosechó cuatro preseas en París: los oros en la prueba de equipos, concurso completo y potro. La plata en el piso resultó ser una sorpresa, el ejercicio que es su sello de presentación.

La cuenta global de Biles (siete oros, dos platas y dos bronces) le permitieron empatar a la checa Vera Caslavska por la segunda mayor cantidad lograda por una mujer en la gimnasia olímpica. A primer se perdió la oportunidad de sumar una quinta medalla en París cuando sufrió una caída en la viga de equilibrio.

“No puedo estar más orgullosa de lo que he hecho”, dijo Biles. “Tengo 27 años y me voy de estos Juegos con cuatro medallas para añadir a mi colección. No estoy loca por ello”.

Biles nunca ha ocultado su admiración por su rival Andrade, y tanto ella como Chiles, se inclinaron ante la brasileña durante la ceremonia de entrega de medallas.

“Me encanta Rebeca, es increíble", señaló Biles. "Es tan asombrosa, una reina, era un podio completamente de raza negra, así que fue muy emocionante para nosotras y luego Jordan dijo ‘¿deberíamos inclinarnos ante ella?’ y yo dije ‘por supuesto’, por eso lo hicimos”.

Biles resbaló y cayó del aparato al acabar su serie acrobática durante la final, lo que le negó la oportunidad de agregar a los bronces que ganó en el evento en los Juegos de 2016 y 2020.

Con un leotardo azul y blanco con más de 5.000 cristales, Biles estaba a más de la mitad de su rutina cuando no pudo mantener el equilibrio. Cayó de la viga sobre la lona, mientras miles de personas dentro de una Arena Bercy abarrotada suspiraron.

Biles recibió una puntuación de 13.100, empatada en el cuarto lugar con su compatriota Sunisa Lee.

Hubo una larga espera para que se publicara su puntuación. En un momento dado, Biles no pudo ocultar su fastidio con la mirada al saber que no iba a terminar en el podio de las medallas.

La italiana Alice D’Amato se llevó el oro con una puntuación de 14.366. La italiana Zhou Yaqin obtuvo la plata con un 14.100, justo por delante de la italiana Manila Esposito.

