"¡Estoy muy feliz!". No llegó este domingo el primero de los oros a los que aspira Rebeca Andrade en la gimnasia artística de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023, con el triunfo de Estados Unidos en el concurso por equipos femenino, pero la brasileña sonreía sin parar.

"Nunca había ido a unos Juegos Panamericanos (...). Yo quería vivir esto, ganar una medalla... ¡y pasó! ¡Estoy muy feliz!", dijo Andrade.

Lideradas por Jordan Chiles, quien tomó el puesto de Simone Biles cuando la superestrella se retiró por su salud mental en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, las estadounidenses se quedaron con la medalla de oro de la prueba con 165.196 puntos.

Andrade y Brasil ganaron plata con 161.564 puntos.

Canadá, por su parte, consiguió el bronce con 154.230.

Aunque ya se ha dado el gustazo de ganar oros en Juegos Olímpicos y en Mundiales de gimnasia, las lesiones le habían privado hasta ahora de estar en la cita hemisférica.

- El chispazo -

"¡Brasil! ¡Brasil!", gritaron aficionados con la bandera del gigante de Sudamérica en medio de aplausos cuando el presentador anunció por los parlantes a Andrade, quien saludó a la tribuna en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional de Santiago. Competía en el tercer turno, luego de que Estados Unidos lo hiciera en el segundo.

Solo la ovación a las anfitrionas chilenas sobrepasó en decibeles a la recibida por la estrella brasileña.

Brasil comenzó el concurso con la rutina de piso en la primera rotación, con Carolyne Pedro, Jade Barbosa, Julia Soares y Flavia Saraiva.

Totalizaron 40.133 puntos frente a los 40.633 que el equipo de Estados Unidos alcanzó en piso.

Ya en la segunda rotación llegaba la hora de Andrade.

Se estrenó en el salto de potro, en la prueba en la que le arrebató el oro a la mítica Simone Biles en el pasado Mundial de gimnasia. Su nota fue digna de los antecedentes: 15.100, la mejor nota que dieron los jueces a una ejecución durante toda la jornada. Fue un chispazo.

Andrade pasó después por las barras asimétricas y la viga de equilibro.

No alcanzó, sin embargo, para desplazar a las campeonas de Estados Unidos, país que también se había impuesto el sábado en el concurso por equipos masculino.

"Como equipo estuvimos bien. Estoy muy orgullosa de cada una de nosotras", dijo Chiles a la prensa mientras miraba hacia sus compañeras.

Y lanza un aviso: "Hay muchos sueños por delante".

- ¿Qué viene? -

Rebeca Andrade no participará en el All Around femenino ni en la competencia individual de piso, anunció esta semana su entrenador.

Después de la plata por equipos, la estelar gimnasta brasileña apuntará a oros individuales en salto, barras asimétricas y viga de equilibrio.

Andrade explicó que por haber sufrido lesiones graves en su carrera debe ser prudente.

"Podría competir (en el All Around), pero por respeto a mi cuerpo tengo que cuidarme (...). Decidimos que yo podría ayudar mucho más al equipo haciendo mis tres aparatos", explicó.

- Equipos femenino

1. Estados Unidos (Jordan Chiles, Kaliya Lincoln, Kayla DiCello, Tiana Sumanasekera y Zoe Miller) - oro

Brasil (Carolyne Pedro, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares y Rebeca Andrade) - plata

Canadá (Aurelie Tran, Ava Stewart, Cassandra Lee, Frederique Sgarbossa, Sydney Turner) - bronce

Erc/ma