Rebelde más buscado de Colombia convoca a cumbre de guerrillas contra EEUU

El rebelde más buscado de Colombia, alias Iván Mordisco, convocó a una cumbre de comandantes de diferentes guerrillas en defensa de "la hermana" Venezuela tras la incursión militar de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

"Sabemos que existen diferencias heredadas del pasado que aún palpitan entre nosotros, pero hoy miramos al mismo enemigo (...) Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América", dijo el líder de las disidencias de las FARC vestido de camuflado en un video enviado a la prensa el jueves.

Las organizaciones rebeldes han usado tradicionalmente a Venezuela como retaguardia para escapar de las acciones militares, según el gobierno izquierdista de Gustavo Petro, que se comprometió a combatirlas en momentos en que su relación con Washington mejora.