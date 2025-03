Rebeldes apoyados por Ruanda avanzan a ciudad minera del Congo, ignorando llamados a cese al fuego

GOMA, República Democrática del Congo (AP) — Los rebeldes respaldados por Ruanda que combaten al ejército congoleño han avanzado hacia una ciudad estratégica y rica en minerales en el este, ignorando los llamados a un alto el fuego emitidos esta semana por los presidentes de la República Democrática del Congo y Ruanda, mientras el grupo rebelde M23 expande su presencia en el país africano asolado por el conflicto.

El conflicto, iniciado hace décadas en el este del Congo, se intensificó en enero, cuando los rebeldes del M23 avanzaron y tomaron la estratégica ciudad de Goma, seguida de Bukavu en febrero.

La escalada más reciente se produjo después de que los presidentes del Congo y Ruanda mantuvieran conversaciones inesperadas en Qatar el miércoles y pidieran un alto el fuego inmediato e incondicional.

La reunión se produjo tras un intento fallido de reunir al gobierno congoleño y a los líderes del M23 para negociar un alto el fuego el martes. Los rebeldes se retiraron después de que la Unión Europea anunciara sanciones contra sus líderes.

Los rebeldes entraron en la ciudad de Walikale el miércoles por la noche, según residentes y líderes de la sociedad civil. Al tomar Walikale, los rebeldes se apoderarían de una carretera que conecta cuatro provincias en el este del Congo: Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo y Maniema, cortando efectivamente las posiciones del ejército congoleño.

“La información está confirmada: se ha visto a los rebeldes cerca del monumento y en la oficina del grupo Bakusu”, afirmó Prince Kihangi, un exdiputado provincial elegido para el territorio de Walikale, en declaraciones hechas por teléfono a The Associated Press, en las que menciona ubicaciones en el centro de Walikale. No dio más detalles sobre la fuente.

Se oyó fuego de artillería pesada durante todo el día, aunque por la noche se redujo a disparos esporádicos, comentó a la AP por teléfono Fiston Misona, un activista civil de Walikale.

“Nuestro ejército congoleño ya no está combatiendo”, expresó. “Es como si nos estuvieran sacrificando”.

Hasta el momento, ni el M23 ni el gobierno congoleño han hecho comentarios.

El área de Walikale alberga los mayores depósitos de estaño del Congo, así como varias minas de oro importantes. La mina de estaño Bisie, a unos 60 kilómetros (35 millas) al noroeste de la ciudad, representa la mayoría de las exportaciones de estaño de la provincia de Kivu del Norte. La semana pasada, la empresa operadora, Alphamin Resources, dijo que detendría temporalmente las operaciones mineras debido al avance de los rebeldes.

En declaraciones hechas a principios de esta semana en Fox News, el presidente congoleño Félix Tshisekedi dijo que estaba abierto a un acuerdo sobre minerales críticos con Estados Unidos, a cambio de que los estadounidenses proporcionen seguridad.

“Creo que Estados Unidos es capaz de usar presión o sanciones para asegurarse de que los grupos armados que están en... (el Congo) puedan ser mantenidos a raya”, dijo.

El M23 es uno de los cerca de 100 grupos armados que luchan por controlar el este del Congo, rico en minerales, cerca de la frontera con Ruanda, en un conflicto que ha provocado una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Más de siete millones de personas han sido desplazadas.

Los rebeldes cuentan con el apoyo de unos 4.000 soldados de la vecina Ruanda, según expertos de la ONU, y en ocasiones han prometido marchar hasta Kinshasa, la capital congoleña, a unos 1.600 kilómetros (1.000 millas) al este.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU abrió el mes pasado una comisión para investigar atrocidades, incluidas acusaciones de violación y asesinatos equiparables a “ejecuciones sumarias” por ambas partes.

Médicos Sin Fronteras dijo que su base en Walikale “quedó atrapada en el fuego cruzado, y las balas impactaron algunas de nuestras instalaciones y vehículos” el miércoles.

También se produjeron dos grandes explosiones cerca del hospital general de la ciudad, donde el personal médico continúa tratando a unos 60 pacientes. El grupo de ayuda dijo que le preocupaba un “potencial influjo de heridos en las próximas horas y días”.

“En los últimos días, la ciudad de Walikale ya se había vaciado prácticamente de su población en pánico”, dijo el grupo, también conocido como MSF. “En las últimas semanas, la inseguridad en la región ha creado un clima de miedo para la población civil”.

Pronczuk informó desde Dakar, Senegal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.