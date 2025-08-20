Rebeldes apoyados por Ruanda matan a más de 140 civiles en el este del Congo

DAKAR, Senegal (AP) — Rebeldes respaldados por Ruanda mataron en julio al menos a 140 personas en comunidades agrícolas del este de la República Democrática del Congo, señaló Human Rights Watch en un informe publicado el miércoles, en el que describe los asesinatos como “ejecuciones sumarias”.

Según el grupo, se teme que 141 personas, predominantemente de etnia hutu, hayan muerto o estén desaparecidas tras los ataques cerca del Parque Nacional Virunga, en la provincia de Kivu del Norte, citando a expertos locales y declaraciones de testigos.

El organismo señaló que los asesinatos parecían ser parte de una campaña militar del grupo M23, el más prominente de los más de 100 grupos armados del este de Congo, rico en minerales, contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado mayoritariamente hutu.

Casi 2 millones de hutus de Ruanda huyeron al Congo después del genocidio ruandés de 1994, en el que murieron 800.000 tutsis, hutus moderados y miembros de otras etnias. Las autoridades ruandesas han acusado a los hutus que huyeron de participar en el genocidio, alegando que el ejército congoleño los protegió.

Estados Unidos y otros países han tratado de lograr un alto el fuego permanente desde que los combates entre el M23 y las fuerzas congoleñas se intensificaron en enero con la toma de dos ciudades clave por parte del grupo armado. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó esta semana que había “terminado seis guerras”, incluida esta, pero los expertos dicen que su impacto no es tan claro como él afirma.

La ONU ha calificado el prolongado conflicto en el este de Congo como “una de las crisis humanitarias más largas, complejas y graves del mundo”.

En el informe de Human Rights Watch se indica que la Fuerza de Defensa de Ruanda participó en las operaciones descritas del M23, citando fuentes de la ONU y militares, así como declaraciones de testigos. Hasta el momento, el gobierno ruandés no ha hecho comentarios.

“El grupo armado M23, que cuenta con el respaldo del gobierno ruandés, atacó más de una docena de aldeas y áreas agrícolas en julio y cometió decenas de ejecuciones sumarias de civiles, principalmente hutus”, afirmó Clementine de Montjoye, investigadora de alto nivel de Human Rights Watch.

Varios testigos dijeron que soldados del M23, acompañados por soldados ruandeses identificados por sus acentos, les dijeron que “sepultaran inmediatamente los cuerpos en los campos o los dejaran sin enterrar, impidiendo que las familias organizaran funerales”, según el informe.

Una mujer describió haber sido llevada en un grupo a la orilla de un río cerca de la ciudad de Kafuru. El grupo, de alrededor de 70 personas, fue alineado antes de que los soldados comenzaran a dispararles.

Cuarenta y siete de los muertos, incluidos niños, fueron identificados, se agrega en el informe.

Willy Ngoma, portavoz militar del M23, calificó el informe de “propaganda militar”.

El M23 fue acusado previamente de realizar ejecuciones extrajudiciales durante su toma de ciudades importantes a principios de este año.

En otro informe, publicado el miércoles por Amnistía Internacional, el grupo encontró que el M23 y las milicias patrocinadas por el gobierno congoleño cometieron regularmente atrocidades masivas y violencia sexual contra civiles, incluida la violación tumultuaria.

“Ruanda y (el Congo) no pueden seguir eludiendo la responsabilidad; deben exigir cuentas a todos los perpetradores”, dijo Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Meridional.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.