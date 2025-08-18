Rebeldes armados con machetes matan al menos a 52 personas en el este del Congo

KINSHASA, 18 ago (Reuters) - Rebeldes apoyados por el Estado Islámico y armados con machetes y azadones mataron al menos a 52 civiles en las zonas de Beni y Lubero, en el este de la República Democrática del Congo, en los últimos días, informaron funcionarios locales y de la ONU.

Los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) se estaban vengando de los civiles tras sufrir derrotas ante fuerzas congoleñas, dijo el teniente Elongo Kyondwa Marx, portavoz regional del ejército congoleño.

"Cuando llegaron, primero despertaron a los residentes, los reunieron en un lugar, los ataron con cuerdas y luego comenzaron a masacrarlos con machetes y azadones", dijo a Reuters Macaire Sivikunula, jefe del sector Bapere de Lubero, durante el fin de semana.

Sólo en la aldea de Melia murieron unos 30 civiles, declaró a Reuters Alain Kiwewe, administrador militar del territorio de Lubero.

"Entre las víctimas había niños y mujeres que fueron degollados en sus hogares y varias casas fueron incendiadas", dijo.

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) condenó "en los términos más enérgicos posibles" los ataques perpetrados por las ADF entre el 9 y el 16 de agosto, dijo el lunes el portavoz de la misión.

Los ataques causaron la muerte de al menos 52 civiles, entre ellos ocho mujeres y dos niños, y el número de víctimas podría aumentar ya que la búsqueda continúa, según el portavoz.

La ADF es una de las varias milicias que se disputan la tierra y los recursos en el este del Congo, rico en minerales. (Reportaje de la redacción del Congo; Redacción de Ayen Deng Bior; Edición en español de Javier López de Lérida)