Rebeldes de Yemen prometen seguir atacando a Israel tras muerte de jefe político

El líder de los rebeldes hutíes de Yemen dijo el domingo que su grupo seguirá lanzando ataques contra Israel, un día después de que los israelíes mataran al primer ministro de su gobierno en Saná, la capital yemení.

Los rebeldes anunciaron el sábado la muerte de su "jefe de gobierno", Ahmad Ghaleb al Rahwi, y de "varios de sus ministros" en un ataque israelí a Saná el jueves pasado.

En un discurso transmitido este domingo por la televisión hutí Al Masirah, el líder de los rebeldes, Abdul Malik Al Huthi, prometió continuar "apuntando a Israel con misiles y drones" y escalar estos ataques.

Agregó que los recientes ataques israelíes en áreas controladas por los rebeldes en Yemen no debilitarán al grupo ni bajarán la moral de los combatientes.

Apoyados por Irán, los hutíes controlan amplias zonas del país que atraviesa una guerra civil desde 2014, incluida Saná, donde han instalado sus instituciones políticas.

El poder yemení internacionalmente reconocido tiene su sede en Adén, la gran ciudad del sur.

