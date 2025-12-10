Rebeldes del M23 apoyados por Ruanda entran en la ciudad de Uvira, en el este del Congo: fuentes

10 dic (Reuters) - Los rebeldes del M23, apoyados por Ruanda, han entrado en la ciudad de Uvira, en el este de la República Democrática del Congo, una importante base del ejército cerca de la frontera con Burundi, según informaron el miércoles a Reuters cuatro fuentes, entre ellas dos residentes.

Uvira, situada a orillas del lago Tanganica, ha servido como cuartel general del gobierno designado por Kinsasa en Kivu del Sur después de que la capital de la provincia, Bukavu, cayó en manos del M23 en febrero. También ha servido de base militar regional y la toma de la ciudad por el M23 podría permitirle avanzar sobre otros emplazamientos más allá de Kivu del Sur.

El último hito en el avance de los rebeldes por la región rica en minerales se produce menos de una semana después de que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y su par ruandés, Paul Kagame, se reunieron con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Washington y mostraron su compromiso con un acuerdo de paz auspiciado por Estados Unidos.

Ruanda niega estar respaldando al M23 en el Congo y asegura que sus tropas están en el este del país vecino por "medidas defensivas", aunque Washington y Naciones Unidas dicen que las pruebas del apoyo ruandés a los rebeldes son claras.

"La ciudad de Uvira está ahora liberada", declaró en la red social X Lawrence Kanyuka, portavoz de una coalición que incluye al M23. La decisión de tomar la ciudad fue motivada por meses de ataques de las fuerzas congoleñas y aliadas, señaló.

El miércoles por la tarde no estaba claro si el M23 tenía el control total de Uvira, ya que los residentes afirmaron haber oído disparos.

Sin embargo, una fuente del Gobierno congoleño dijo a Reuters que el ejército no reaccionará para proteger a los civiles.

Reuters informó el lunes de que el M23 había capturado Luvungi, una ciudad que se había mantenido como línea de frente desde febrero, y que se estaban produciendo intensos combates cerca de Sange y Kiliba, pueblos situados más al norte de la carretera hacia Uvira.

El martes, Estados Unidos y otros nueve miembros del Grupo Internacional de Contacto (GIC) para los Grandes Lagos expresaron su "profunda preocupación" por la reanudación de los enfrentamientos en la provincia de Kivu del Sur, donde se encuentra Uvira, y advirtieron de que la violencia podría desestabilizar toda la región.

(Reporte de la redacción de Congo; escrito por Robbie Corey-Boulet)