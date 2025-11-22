Rebeldes del Yemen condenan a muerte a 17 personas por espionaje
Un tribunal de los rebeldes hutíes de Yemen condenó el sábado a muerte a 17 personas por espiar para Israel, Estados Unidos y Arabia...
- 1 minuto de lectura'
Un tribunal de los rebeldes hutíes de Yemen condenó el sábado a muerte a 17 personas por espiar para Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita, indicó un medio afín.
El tribunal de la capital, Saná, condenó a 17 individuos por casos relacionados con "células de espionaje dentro de una red de espionaje afiliada a la inteligencia estadounidense, israelí y saudita", indicó la agencia Saba.
La condena determina que serán ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Sin embargo, el abogado Abdulbasit Ghazi, que representa a algunos de los acusados, dijo en Facebook que pueden apelar la sentencia.
Los cargos incluían "conspirar con países extranjeros en estado de enemistad con Yemen durante el período 2024-2025, a saber, Arabia Saudita, Reino Unido y Estados Unidos, y espiar para sus intereses a través de oficiales de esos países y del servicio de inteligencia israelí Mosad".
Israel ha atacado Yemen repetidamente en los últimos dos años en respuesta a los ataques de los hutíes contra Israel, en nombre de la solidaridad con los palestinos.
bur-ht/jsa/pc/eg
- 1
Rumania: el inesperado repliegue de EE.UU. que obliga a reforzarse a uno de los países más expuestos a la amenaza rusa en Europa
- 2
“Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro
- 3
Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1
- 4
La controversial medida que busca reducir los accidentes de tránsito en la Argentina y que ya se probó en el mundo