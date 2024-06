Rebeldes hutíes atacan barco en el golfo de Adén mientras portaaviones Eisenhower vuelve a EEUU

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un ataque de rebeldes hutíes de Yemen alcanzó un barco comercial que navegaba por el golfo de Adén pero aparentemente no causó daños, dijeron el sábado las autoridades, el ataque más reciente perpetrado por el grupo en esa vía marítima.

El hecho ocurrió pocos días después del hundimiento del barco Tutor, en lo que parece ser una nueva intensificación por parte de los hutíes —respaldados por Irán— en su campaña para atacar barcos en el vital corredor marítimo en protesta por la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Entretanto, las fuerzas armadas estadounidenses ordenaron el regreso del USS Dwight D. Eisenhower, el portaaviones que lideraba la respuesta norteamericana a los ataques hutíes, luego de un recorrido que ya había sido prolongado en dos ocasiones.

El capitán del buque atacado el viernes en la noche vio “explosiones en las cercanías del navío”, dijo el centro de Operaciones de Comercio Marítimo, perteneciente a las fuerzas armadas británicas. En información proporcionada después por el Centro Conjunto de Información Marítima, supervisado por Estados Unidos, se indica que el barco reportó inicialmente dos explosiones a babor y una tercera más tarde.

“La embarcación no fue alcanzada ni sufrió ningún daño”, indicó el centro. “La tripulación ha sido reportada a salvo y el barco se dirige a su próximo puerto”.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, desde 2014, reivindicaron el ataque la noche del sábado. El general de brigada Yahya Saree, vocero de la milicia hutí, identificó el barco atacado como el buque carguero Transworld Navigator.

Por su parte, las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron el día anterior tres botes no tripulados en el mar Rojo, dijo el Comando Central.

Los hutíes han lanzado más de 60 ataques contra barcos específicos y han disparado otros misiles y drones en su campaña, con la que han matado a cuatro marineros en total. Han secuestrado un barco y hundido a dos desde noviembre. Una campaña de bombardeos encabezada por Estados Unidos ha estado dirigida a los hutíes desde enero: en una serie de bombardeos el 30 de mayo mureron al menos 16 personas y 42 resultaron heridas, dicen los rebeldes.

En marzo, el barco de bandera beliceña Rubymar, que transportaba fertilizante, fue el primero en hundirse en el mar Rojo tras hacer agua varios días después de ser atacado por los hutíes.

Los hutíes insisten en que sus ataques son contra barcos que tienen lazos con Israel, Estados Unidos o Gran Bretaña. Sin embargo, muchos de los buques agredidos tienen poco o nada que ver con la guerra entre Israel y Hamás.

El USS Theodore Roosevelt asumirá el lugar del Eisenhower tras unos ejercicios en la región del Indo-Pacífico, dijo el mayor general Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono.

La periodista de The Associated Press Lolita C. Baldor en Washington contribuyó a este despacho.

