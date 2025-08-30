Rebeldes hutíes de Yemen anuncian la muerte de su "primer ministro" en ataque israelí

Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el sábado la muerte de su "primer ministro" y la de varios miembros de su gabinete en los bombardeos efectuados el jueves por Israel contra la capital, Saná.

"Anunciamos el martirio del combatiente Ahmad Ghaleb al Rahwi, jefe del Gobierno, junto con varios de sus ministros, en el ataque perpetrado el jueves por el enemigo israelí mientras se encontraban reunidos en Saná", indicaron los hutíes en un comunicado citado por su cadena Al Masirah.

Según el texto, "varios de sus colegas resultaron heridos, algunos de gravedad".

Los hutíes informaron el jueves de ataques sobre Saná, sin especificar los objetivos. El ejército israelí, por su parte, indicó que había bombardeado un "objetivo militar" en la capital yemení.

Apoyados por Irán, los rebeldes controlan amplias zonas del país, que atraviesa una guerra civil desde 2014, incluida la capital, Saná, donde han instalado sus instituciones políticas.

Los hutíes han lanzado reiterados ataques con misiles y drones contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, afirmando actuar en solidaridad con los palestinos, pero la mayoría de estos fueron interceptados por el ejército israelí.

El último de ellos tuvo lugar el miércoles, cuando los rebeldes yemeníes reivindicaron un lanzamiento de misiles contra el Estado hebreo, que indicó haberlos interceptado.

En los últimos meses, también han atacado buques frente a las costas de Yemen que, según ellos, están vinculados a Israel.

Por su parte, el ejército israelí llevó a cabo varios ataques de represalia contra las regiones controladas por los hutíes en Yemen, en particular el aeropuerto capitalino y los puertos del oeste del país.

