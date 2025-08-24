Rebeldes hutíes dicen que Israel atacó la capital de Yemen

Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron que Israel bombardeó el domingo la capital de ese país, Saná, en un nuevo ataque contra este grupo que ha lanzado misiles al Estado hebreo durante la guerra en Gaza.

La cadena de televisión hutí Al Masirah informó de una "agresión israelí contra la capital, Saná", sin dar más detalles.

Una fuente de seguridad de los rebeldes dijo a la AFP que el ataque aéreo tuvo como objetivo un edificio municipal en el centro de la ciudad y añadió que había reportes de víctimas.

De momento, el ejército israelí no hizo comentarios al respecto.

Los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, han lanzado reiterados ataques con misiles y drones contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, que comenzó con el asalto del movimiento islamista palestino Hamás al Estado hebreo el 7 de octubre de 2023.

Los rebeldes alegan que actúan en solidaridad con los palestinos.

Israel ha logrado interceptar la mayoría de los ataques hutíes y ha tomado represalias con ataques aéreos contra objetivos en Yemen.

El 17 de agosto pasado Israel afirmó haber atacado infraestructura eléctrica en Saná y Al Masirah reportó que se trataba de la central de Haziz, controlada por los rebeldes.