JERUSALÉN (AP) — Rebeldes hutíes de Yemen se apoderaron el domingo de un buque de carga vinculado con Israel en una importante ruta marítima en el Mar Rojo, informaron funcionarios, tomando como rehenes a más de dos decenas de tripulantes y generando temores de que las tensiones regionales intensificadas a causa de la guerra entre Israel y Hamás se desarrollan en un nuevo frente marítimo.

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán dijeron que secuestraron el barco por su conexión con Israel y tomaron como rehenes a los tripulantes. El grupo advirtió que continuaría atacando embarcaciones en aguas internacionales que estuvieran vinculadas con Israel o fueran de su propiedad hasta que termine la campaña de Israel contra los gobernantes Hamás de Gaza.

“Todas las embarcaciones pertenecientes al enemigo israelí o que negocien con él se convertirán en blancos legítimos”, dijeron los hutíes.

El despacho del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu culpó a los hutíes del ataque al Galaxy Leader con bandera de Bahamas, un transportador de vehículos afiliado con un multimillonario israelí. Agregó que los 25 tripulantes tenían diversas nacionalidades, incluidas búlgara, filipina, mexicana y ucraniana, pero que a bordo no había israelíes.

Los hutíes dijeron que atendían a los tripulantes “de acuerdo a sus valores islámicos”, pero no explicaron a qué se referían.

El despacho de Netanyahu calificó el incidente de “un acto terrorista iraní”. El ejército israelí llamó el secuestro un “incidente muy grave de consecuencias globales”.

Funcionarios israelíes insistieron que el buque era de propiedad británica operado por japoneses. Sin embargo, los detalles de propiedad en las bases de datos públicas de embarcaciones asocian a los propietarios de la embarcación con Ray Car Carriers, fundada por Abraham “Rami” Ungar, conocido como uno de los hombres más ricos en Israel.

Ungar le dijo a The Associated Press que estaba al tanto del incidente, pero que no podía comentar ya que esperaba detalles. Una embarcación vinculada con él experimentó una explosión en 2021 en el Golfo de Omán. En ese momento, la prensa israelí culpó a Irán.