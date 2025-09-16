Rebeldes maoístas de la India anuncian que abandonan la lucha armada

Los rebeldes maoístas de la India anunciaron este martes la suspensión unilateral de la "lucha armada" que llevan librando desde 1967 y se mostraron abiertos al diálogo con las autoridades de Nueva Delhi, ante la intensa ofensiva contra sus últimas fuerzas.

"Teniendo en cuenta el nuevo orden mundial y la situación nacional, así como los continuos llamamientos del primer ministro, el ministro del Interior y los altos cargos de la policía, decidimos suspender la lucha armada", declaró Abhay, portavoz del grupo rebelde del Partido Comunista de la India, maoísta, en un comunicado.

"Estamos listos para entablar un diálogo" con el gobierno, añadió el vocero.

Las autoridades indias llevan a cabo una intensa ofensiva contra los últimos vestigios de la rebelión naxalita, llamada así por el pueblo situado al pie del Himalaya donde surgió el movimiento guerrillero de inspiración maoísta hace casi sesenta años.

Más de 12.000 rebeldes, soldados y civiles perdieron la vida desde que un puñado de aldeanos se rebeló contra sus señores feudales en 1967.

bur-md/liu/mm/sag/an