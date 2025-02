Rebeldes respaldados por Ruanda afirman haber tomado segundo aeropuerto en el Congo

GOMA, República Democrática del Congo (AP) — Los rebeldes respaldados por Ruanda en el este de la República Democrática del Congo afirmaron el viernes haber tomado un segundo aeropuerto en la región tras un avance de varios días, mientras la ONU advirtió que la reciente escalada de combates con las fuerzas gubernamentales ha dejado a 350.000 personas desplazadas sin refugio.

Fuentes locales informaron que los rebeldes del grupo M23 han rodeado el área circundante del aeropuerto nacional de Kavumu. También relataron haber visto a numerosos soldados huyendo de la ciudad mientras los combates continuaban.

The Associated Press no pudo confirmar quién tenía el control del aeropuerto, que se encuentra a unos 30 kilómetros (18,5 millas) de distancia de la ciudad de Bukavu, que es la capital de la provincia de Kivu del Sur. Los funcionarios del gobierno y los líderes de la sociedad civil no comentaron de inmediato.

El aeropuerto de Kavumu se convirtió en un objetivo después de que los rebeldes del grupo M23 tomaran el control de la ciudad más poblada de la región, Goma, incluido el aeropuerto internacional allí, a finales de enero. Goma es un centro crítico de comercio y ayuda humanitaria que albergó a muchos de los cerca de 6,5 millones de personas que han sido desplazadas por el conflicto, en lo que se ha convertido en la crisis humanitaria más grande del mundo.

El portavoz del M23, Lawrence Kanyuka, publicó en X que los rebeldes tomaron el control del aeropuerto de Kavumu y sus alrededores para “eliminar la amenaza en su origen”.

“El aeropuerto representaba un peligro para la población civil”, afirmó.

El Ministerio de Comunicación de Congo emitió un comunicado criticando a los rebeldes por violar un cese del fuego que los líderes regionales han solicitado. Los rebeldes estaban “imponiendo una guerra urbana al atacar las posiciones de las FARDC (militares congoleños) que buscan evitar el derramamiento de sangre en Bukavu”, dijo el ministerio.

Un líder local de la sociedad civil de Kavumu informó haber visto a soldados “abandonar sus posiciones y dirigirse hacia Bukavu”.

“Esto causó miedo en la comunidad (y) tomé las medidas necesarias para llevar a mi familia a un lugar seguro”, señaló el líder, quien habló bajo la condición de anonimato por temor a represalias.

El presidente del Congo, Félix Tshisekedi, criticó lo que describió como la falta de la comunidad internacional para detener la agresión de los rebeldes y las fuerzas militares de Ruanda.

“Esto plantea la cuestión de las Naciones Unidas, que para mí se ha convertido en una organización de dos niveles dependiendo de si estás entre los (países) poderosos o privilegiados o si estás entre los débiles y desfavorecidos”, señaló Tshisekedi, quien se encuentra en la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania.

Caos y pánico entre los residentes

El grupo M23, que cuenta con el apoyo de unos 4.000 soldados de Ruanda, es el más prominente de más de 100 grupos armados que luchan por el control del este rico en minerales del Congo. La rebelión ha causado la muerte de al menos 2.000 personas dentro y en los alrededores de Goma y ha dejado a cientos de miles de personas desplazadas varadas, han informado la ONU y las autoridades congoleñas.

El último avance de los rebeldes causó caos y pánico entre los residentes en diferentes partes de Kivu del Sur. Algunos huían de Kavumu hacia la capital provincial de Bukavu, mientras que otros se vaciaban de Bukavu hacia pueblos vecinos. Algunos también estaban acopiando suministros domésticos, ya que las actividades económicas parecían estar colapsando.

“Noté que los soldados estaban desertando y huyendo, así que me dije que ya no podía quedarme en este lugar”, dijo Chirimwami Alexis, entre los residentes que huían de Kavumu. “El miedo que tenemos es que la gente se mueve sin ninguna preparación o comida. Estamos huyendo solo por esta situación”, agregó.

La semana pasada, los rebeldes declararon un alto el fuego unilateral que el gobierno desestimó como falso. Han continuado avanzando hacia Bukavu, apoderándose de varias ciudades cercanas, la más reciente es Katana, capturada el viernes. La ciudad está a 7 kilómetros (4 millas) del aeropuerto de Kavumu.

Dirigentes africanos celebrarán cumbre

La agencia de refugiados de la ONU dijo el viernes que cientos de miles de personas desplazadas ahora se encuentran en refugios improvisados, iglesias, escuelas y hospitales abarrotados.

“Los bombardeos de artillería pesada y el saqueo han destruido 70.000 refugios de emergencia alrededor de Goma y Minova en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, dejando a unas 350.000 personas desplazadas internamente una vez más sin techos sobre sus cabezas”, dijo la agencia.

Los mandatarios africanos se reunirán en Etiopía este fin de semana para una cumbre de la Unión Africana, un organismo continental que ha sido criticado anteriormente por su inacción en medio de conflictos en diferentes partes de la región.

Una reunión reciente de líderes de África oriental y meridional pidió un alto el fuego en el este del Congo, pero no instó a los rebeldes del M23 a detener su avance.

___

Asadu informó en Abuya. El periodista de The Associated Press Rodney Muhumuza en Kampala, Uganda, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.