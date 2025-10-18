Recapturan a dos pandilleros fugados de cárcel en Guatemala

La policía detuvo a dos pandilleros que protagonizaron una fuga masiva de miembros de la pandilla Barrio 18 de una cárcel en Guatemala, informaron este sábado la policía y la fiscalía.

Las autoridades han recapturado a tres de los 20 reos fugados, una acción que le valió fuertes críticas al presidente Bernardo Arévalo, que el miércoles destituyó al ministro del Interior, Francisco Jiménez y a dos viceministros.

"Dos prófugos de Fraijanes (cárcel de máxima seguridad) capturados", identificados como Melcin de León y Marlon Manolo Sincuir, aseguró la policía en su cuenta en la red social X.

El Ministerio Público informó que las detenciones de los dos pandilleros de la pandilla Barrio 18, declarada organización "terrorista" por Estados Unidos, se realizaron en Huehuetenango, cerca de la frontera con México, a unos 250 km al oeste de la capital guatemalteca.

El viernes, el presidente Arévalo nombró al juez Marco Antonio Villeda como nuevo ministro encargado de la seguridad.

La fiscalía allanó varias oficinas del Ministerio de Seguridad por la fuga que Estados Unidos calificó de "inaceptable".

Arévalo ha pedido ayuda a Washington para la recaptura.

bur/cmm/dga