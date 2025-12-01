LA NACION

Recaudación de impuestos de Argentina sube 19,7% interanual en noviembre: oficial

Nicolás Suárez

BUENOS AIRES, 1 dic (Reuters) - La recaudación tributaria de Argentina aumentó un 19,7% interanual en noviembre al totalizar 15,6 billones de pesos (unos US$10.746 millones), dijo el lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Señaló que "la variación interanual de este mes continúa viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de noviembre 2024".

El presidente libertario Javier Milei, que asumió el poder en diciembre del 2023 con la promesa de combatir la inflación y sanear las cuentas públicas, se impuso en recientes elecciones legislativas lo que dará mayor presencia en el Congreso para avanzar en su programa ortodoxo de Gobierno.

- Tipo de cambio: 1 dólar = 1.451,5 pesos (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)

