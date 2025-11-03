Recaudación de impuestos de Argentina sube 26,5% interanual en octubre: oficial

BUENOS AIRES, 3 nov (Reuters) - La recaudación de impuestos de Argentina aumentó un 26,5% interanual en octubre al totalizar 16,2 billones de pesos (unos US$ 11.164 millones), dijo el lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Señaló que el resultado interanual "continúa viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de octubre 2024".

El presidente libertario Javier Milei busca afianzar su programa económico ortodoxo luego de ganar en las recientes elecciones legislativas que le darán mayor presencia en el Congreso.

- Tipo de cambio: 1 dólar = 1.448 pesos (Reporte de Walter Bianchi y Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)