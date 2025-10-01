Recaudación de impuestos de la Argentina sube 20,2% interanual en septiembre: oficial

BUENOS AIRES, 1 oct (Reuters) - La recaudación de impuestos de Argentina subió un 20,2% interanual en septiembre al totalizar 15,4 billones de pesos (US$11,2 millones), dijo el miércoles la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un dato por debajo del crecimiento inflacionario en el período.

"La menor variación interanual de este mes en comparación a las que se venían registrando en los meses anteriores no se encuentra vinculada a la performance de los impuestos de septiembre 2025 sino que responde a la alta base de comparación por los ingresos extraordinarios de septiembre 2024", dijo ARCA.

"Sin estos ingresos la variación interanual habría sido cercana al 40%", señaló.

En el período enero-septiembre la recaudación impositiva alcanzó 134,82 billones de pesos, dijo ARCA.

El presidente libertario Javier Milei, que asumió el poder en diciembre de 2023 enfrenta en octubre difíciles elecciones legislativas de medio término en búsqueda de aumentar su presencia en el Congreso.

- Tipo de cambio: 1 dólar = 1380 pesos (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)